Racing y Defensores juegan en el Monumental

Racing de Córdoba, perdedor de la primera final, buscará desquite desde hoy y asumirá en Rafaela un duelo de cuartos de final ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, en una de las series del Reducido por el segundo ascenso desde el Federal A rumbo a la Primera Nacional. El partido se disputará en campo neutral, en este caso en cancha de Atlético de Rafaela, a partir de las 17, con el arbitraje del bahiense Fernando Marcos.Racing, dirigido por el técnico Hernán Medina, cayó por 1-0 ante Deportivo Madryn, en cancha de Arsenal, en la primera final por el ascenso hacia la Primera Nacional. Defensores de Belgrano, por su lado, dejó en el camino y en condición de visitante a Sol de Mayo de Viedma, al ganarle por 4-2.Como en las restantes tres eliminatorias, en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá definición por tiros desde el punto penal. En idéntico horario jugarán en cancha de Chaco For Ever, los equipos de Gimnasia y Tiro de Salta y Defensores del Pronunciamiento. El árbitro será el chaqueño Guillermo González.También desde las 17 se medirán Central Norte de Salta y Olimpo de Bahía Blanca, en cancha de Instituto de Córdoba, con la conducción arbitral de Bruno Amiconi, oriundo de Salto. Por último, en el estadio Antonio Candini, de Río Cuarto, del club Estudiantes, se enfrentarán Cipolletti de Río Negro y Chaco For Ever. El juez será el tucumano Luis Lobo Medina.Recordemos que por la disputa en Rafaela del partido Racing-Defensores, la Unidad Regional V de Policía determinó el adelantamiento de los partidos por el Regional Amateur para el día sábado.