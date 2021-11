Quilmes no pudo con San Jorge

El elenco dirigido por Hugo Togni fue superado con claridad por uno de los favoritos no solo de la Zona, sino de la Región Litoral.

No fue un buen debut para Quilmes en el Regional Amateur. El cervecero perdió 2 a 0 frente a Atlético San Jorge en el estadio Agustín Giuliani y tendrá que salir a buscar puntos a San Carlos, el miércoles, en la segunda fecha.Si bien de antemano se sabía que los "uruguayos" son los favoritos para quedarse con la zona, se esperaba que Quilmes pudiera comprometerle un poco más el trámite, que en líneas generales favoreció siempre al elenco dirigido por Daniel Teglia.Los sanjorgenses finalmente encararon el Regional con un equipo totalmente nuevo en relación al que disputa la Liga San Martín y mostró jugadores de buen pie, y veloces para esta categoría.El conjunto dirigido por Hugo Togni mientras el partido estuvo 0 a 0 trató de sorprender de contra, pero salvo un remate de Jominy prácticamente no inquietó a Rébora. La visita, después de varias aproximaciones, llegó a la apertura del marcador sobre la media hora con un gran remate de Soto, luego que Ibáñez aguantara bien el balón.Quilmes intentó mejorar en la parte complementaria y el único de los cambios que le dio cierto rédito al DT fue Ynfante, que hizo bastante más que Diego Meza. Pero su ingreso fue ya con el partido estando 0-2, ya que de entrada en el complemento Sain de cabeza amplió las diferencias.Daba la sensación que podían jugar bastante tiempo más y que Quilmes no iba a poder complicar a su rival. Inclusive, Pagliero se encargó de tapar un par de mano a mano de buena forma.QUILMES 0 - SAN JORGE 2Estadio: Agustín Giuliani. Arbitro: Jonatan Mapelli (Rosario).Pagliero; Acuña, Muriel, Vásquez y Suárez; Albarracín (Carrizo), Pautasso, Forni (Córdoba) y Meza (Ynfante); Jominy (Bustos) y Weissen.Rébora; Vidal, Cassarini (Mansilla), Sain y Gómez (Cuberli); Fedorco, Paez (Novero), Soto (Mosqueira) y Heredia; Herrera e Ibáñez (Bochetti). DT: Daniel Teglia.Primer tiempo: a los 30' gol de Soto (ASJ).Segundo tiempo: a los 4' gol de Sain (ASJ).