Boca venció a Sarmiento

Boca logró hacer pesar sus individualidades y un mejor andamiaje colectivo para vencer anoche a Sarmiento de Junín por 2 a 0, ante una "Bombonera" repleta por la vigésimo primera fecha de la Liga Profesional. El "xeneize" se impuso con los goles de Luis Vázquez, a los 24 minutos del primer tiempo, y el colombiano Frank Fabra, al minuto del complemento. Con este resultado Boca suma 36 puntos y alcanzó la línea de Vélez, al tiempo que está cerca de conseguir la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores.SE IMPUSO CENTRALRosario Central recuperó la memoria y luego de dos derrotas seguidas venció a Atlético Tucumán por 3 a 1, en un partido disputado en el "Gigante de Arroyito" por la vigésimo primera fecha de la Liga Profesional. El conjunto "canalla" se impuso con los goles de Emmanuel Ojeda, a los 21 minutos y Emiliano Vecchio, a los 45, ambos en el primer tiempo. En tanto, en el complemento volvió a marcar Vecchio, a los 28, mientras que Oscar Benítez, a los 39, descontó para el "decano" tucumano.Con este resultado, Central suma 27 puntos y está decimotercero, está cerca de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2022, mientras que Atlético Tucumán tiene 21 unidades y está en la zona baja de la tabla.En el cierre de la jornada, Central Córdoba le ganó a Independiente por 1 a 0 con gol de Cristian Vega a los 15' del ST.JUEGAN HOYA las 17 Arsenal vs. Newell's; 19.15 Racing vs. Colón y 21.30 Platense vs. River.