Auspicioso inicio de Ben Hur

Fue un buen estreno para Ben Hur en el Regional Amateur 2021/22. El Lobo goleó a Miramar de Arroyo Aguiar por 3 a 0 y festejará por unas horas, no mucho mas, porque el miércoles volverá a jugar en San Justo frente a Colón (21 horas), en el marco de la segunda fecha de la Zona 8.Fue un partido en el que la formación de Trullet marcó claras diferencias, pero que paradójicamente casi se suspende por un apagón en una de las torres de luz cuando iban 10 minutos del primer tiempo. Se fundió uno de los cables subterráneos que la proveen de la energía, y por la buena predisposición del árbitro Cortez y los jugadores, se pudo continuar, sin ese aporte lumínico luego de una espera de media hora porque se habían apagado los reflectores de otra de las torres.Una vez que llegó el primero, por un penal cometido a Matias González y que facturó Diego López, el Lobo supo explotar en ese primer tiempo todas las fallas de escalonamiento e individuales, del fondo visitante. Con las pinceladas de Jiménez y Acosta en el manejo (aún con un campo de juego que en algunos sectores no está bien), y la velocidad de González, fue llegando cada vez más seguido.Así apareció Mathier para capitalizar un pase de González de cabeza, y definir con gran categoría por sobre el arquero. Miramar en esa etapa inicial prácticamente no llegó hasta Astrada, espectador de lujo. Y en otra desatención grosera del fondo visitante, Sacks recibió muy solo un centro pasado, tuvo tiempo para elegir el lugar para pegarle, pero la pelota dio en el palo. No obstante se la chocó Mottura y BH se puso 3 a 0.El segundo tiempo prácticamente estuvo de más, porque el local ya no tuvo la misma intensidad para buscar el ataque, y Miramar mejoró con los cambios, pero no para dar vuelta un resultado tan amplio.Ben Hur estuvo cerca del cuarto en un par de oportunidades, por ejemplo con un remate de Acosta que dio en un palo y un cabezazo de Jiménez desde el área chica que se fue desviado. Al final, el 3 a 0 fue inamovible, con una buena imagen para el Lobo.BEN HUR 3 - MIRAMAR 0Estadio: Néstor Zenklusen.Arbitro: Ramiro Cortez (Ceres).Matías Astrada; Gustavo Mathier (83' Nicolás Besaccia), Miguel Yuste, Luis Ybañez y Martín Alemandi; Sebastián Jiménez, Joel Sacks (62' Braian Noriega), Sánchez Paredes y Ricardo Acosta; Diego López (65' Leandro Sola); Matías González (62' Maximiliano Casa). Sup: Alan Velazquez, Daniel Abello, Ramiro Contrera. DT: Carlos Trullet.Maximiliano Silva; Gustavo Cadena Medina, Milton Lovato, Héctor Bernal (70' Brito) y Facundo Tolaba; Agustín Cwynar (61' Caligaris), Gastón Mottura (45' Mottura), Ayrton Astudillo (45' Buchel) y Matías Ferrero (45' Ferrero); Lautaro Loseco y Nahuel Barreto. Sup: Falco y Aprile. DT: Ramón Centurión.Primer tiempo: a los 14' gol de López (BH), a los 27' gol de Mathier (BH), 35' gol de Mottura en contra (BH).