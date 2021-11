CRAR ganó y se metió en la final

En una semifinal bastante disputada y donde debió exigirse hasta el último instante, el Círculo Rafaelino de Rugby derrotó a Los Caranchos de Rosario por 20 a 14 en el predio de la Ruta 70 y se clasificó para la final del torneo de primera división del TRL, instancia en la que se medirá con Tilcara de Paraná (que le ganó a Jockey de Venado Tuerto por 22 a 19 como visitante) el sábado en la capital entrerriana.Soportando un intenso calor, los protagonistas se entregaron al máximo y en ese contexto la visita comenzó ganando, pero con su paciencia característica tratando de sacar provecho del trabajo de los forwards, CRAR pudo dar vuelta el resultado. Así primero llegó un penal de Pablo Villar, y luego una buena acción individual de Santiago Kerstens, para apoyar el primer try rafaelino.En el mejor momento del Verde en el partido, llegó una oportuna intercepción de Villar en campo propio y una corrida casi sin oposición al try, que le permitió al Verde hizo ganancioso al descanso por 17 a 7.El segundo tiempo fue otra cosa, mucho más enredado y en ese contexto Los Caranchos tuvo más tiempo de tenencia, pudiendo descontar con otro try para ponerle un poco de suspenso a la definición, hasta que Pablo Villar con otro penal generó cierta tranquilidad hasta el pitazo final de Exequiel Adrover.La formación titular fue con:1 Matías Rocchi, 2 Martín Zegaib y 3 Juan Ghizzoni; 4 Mariano Ferrero y 5 Juan M. Imvinkelried; 6 Manuel Mandrile, 7 Pedro Rubiolo y 8 Facundo Aimo; 9 Esteban Appó y 10 Pablo Villar; 11 Mateo Villar, 12 Juan N. Imvinkelried (c), 13 Guillermo Brown, 14 Leonardo Sabellotti; 15 Santiago Kerstens.Cambios: 32' Viotti por Rocchi; 48' Franco Davicino por Juan M. Imvinkelried; 53' Nicolás Gutiérrez por Ghizzoni; 54' Ignacio Martínez por N. Imvinkelried; 59' Benjamin Acosta por Appó; 66' Gian Allassino por Mandrille; 73' Esteban Rebaudengo por Sabellotti.Puntos de CRA: Primer tiempo, 9' penal de P. Villar, 22' try de Kerstens conv. por Villar, 27' try de Pablo Villar conv. por Kerstens.Segundo tiempo: 22' penal de P. Villar.DUENDES CAMPEONEn el Top 10 hay campeón. Es Duendes de Rosario, que en la penúltima fecha se impuso por 83 a 0 a Provincial.