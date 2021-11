Capitanich solicitó regular los medios

El gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, celebró la remontada que el Frente de Todos logró en su provincia, pero llamó a regular los medios de comunicación porque "la gente empieza a pensar lo que los periodistas proponen"."Esto es un grave problema y tiene que ver con competir en un partido de fútbol con cancha embarrada e inclinada, donde las probabilidades de éxito son cercanas a nulas. Esto no puede funcionar así y tiene que ver con el tema de la hegemonía de los medios de comunicación y la capacidad de regulación", dijo el gobernador en una entrevista con El Destape Radio.En Chaco la coalición oficialista Frente de Todos remontó el resultado que había obtenido en las PASO del 12 de septiembre pasado y obtuvo el 44,33% de los votos en la categoría de diputados nacionales, mientras que la alianza Chaco Cambia+Juntos por el Cambio reunió el 42,75%.Según el gobernador, el problema para el oficialismo es que "los medios no se autorregulan y responden a intereses específicos".Si bien aclaró que los medios "no definen una elección", señaló que "construyen marcos mentales"."Ellos están permeando mucho más a nuestros votantes y nosotros tenemos una impermeabilización de los votantes opositores. Gran problema nuestro. O sea, ellos están blindados a la penetración nuestra y ellos están penetrando con mayor eficacia en nuestros votantes", detalló.Finalmente, reconoció que "la Ley de Medios ha demostrado ser insuficiente para la regulación desde el punto de vista comunicacional porque no garantiza mecanismos de equidad".