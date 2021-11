Guzmán rechazó que haya una devaluación

FOTO NA MARTIN GUZMÁN. Dijo que no habrá devaluación.

FOTO NA MARTIN GUZMÁN. Dijo que no habrá devaluación.

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El Gobierno no impulsará una devaluación y trabaja para eliminar subsidios sobre la base de una "segmentación" de tarifas de servicios, aseguró el ministro de Economía, Martín Guzmán."No va a haber devaluación", sostuvo el funcionario cuando se lo consultó sobre el avance que están teniendo los dólares financieros, que ya superan al blue.Además, señaló que el "superávit fiscal virtuoso siempre es hijo del crecimiento, no del ajuste"."Buscamos ir al máximo para propiciar la recuperación económica, al mismo tiempo que vamos asegurando condiciones de estabilidad para el futuro, y eso está pasando", aseguró.Sobre la cuestión tarifaria, dijo que se está "trabajando para que en 2022 haya segmentación", es decir, se bajen subsidios para algunos hogares, con el fin de reducir el gasto..Guzmán ratificó que la Argentina crecerá este año "más del 9%" y ponderó que en el país "la inversión está creciendo, y crecerá más del 30%"."El empleo está creciendo, se crearon en el año más de 300.000 puestos de trabajo, y más de 100.000 en el sector privado registrado", aseguró.Destacó que "las exportaciones están creciendo, no sólo en valor sino en volúmenes".Dijo que eso "implica que estamos lidiando con la restricción externa y augurando un mejor futuro".Para noviembre, dijo esperar que haya una "reducción tanto de la tasa de inflación intermensual como de la interanual"."Esperamos en todos los próximos meses que se vaya verificando una reducción de la tasa de inflación", señaló.Explicó que están llevando adelante todas las gestiones necesarias para también estabilizar el precio de lo que son los productos clave en la canasta básica. "En promedio el salario viene ganándole a la inflación en cuatro puntos", afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.