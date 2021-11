Nicaragua deja la OEA

Denis Moncada, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Daniel Ortega, anunció que Nicaragua inició de forma oficial el proceso de salida de la Organización de Estados Americanos (OEA) ante lo que considera "continuas muestras de injerencia" en los asuntos internos.El jefe de la diplomacia nicaragüense confirmó que, siguiendo las instrucciones del presidente, Daniel Ortega, procedió a presentar al secretario de la organización, Luis Almagro, una denuncia por "intromisión" en los asuntos internos y el consiguiente deseo del país de "abandonar la entidad"."Nicaragua defiende la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo, en respeto a su ordenamiento jurídico interno y los dictámenes mundiales", señaló Moncada, que indicó que "frente a las acciones violatorias de la OEA y Estados Unidos, manifestamos nuestra renuncia a esa organización, instrumentalizada bajo intereses del país norteño".Así, confirmó que la decisión fue tomada después de que la Asamblea Nacional denunciara la Carta de la OEA y agregó que el "pueblo y el Gobierno de Nicaragua renuncian a formar parte de esta organización cautiva de Washington".El pasado jueves, el Tribunal Supremo de Justicia de Nicaragua le había pedido a Ortega que iniciara el proceso de retirada de la OEA mediante la denuncia de la Carta del organismo, sumándose así a la petición del Parlamento.Previamente, la Asamblea Nacional hizo referencia al artículo 143 de la Carta Democrática, en el que se estipula que ésta "podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembro, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual informará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba"."Transcurridos dos años a partir de la fecha en la que la Secretaría General reciba la notificación, la presente carta cesará en sus efectos respecto del estado denunciante", señala el documento.Después de los comicios realizados el pasado domingo 7 de noviembre, entre acusaciones de fraude y críticas por la represión del régimen a la oposición y críticos, la OEA aprobó una resolución en la que declaraba "ilegítimas" las elecciones, llamando a una "evaluación colectiva inmediata" con el fin de "tomar las acciones apropiadas" sobre lo sucedido en Nicaragua.Según la resolución, las elecciones presidenciales de Nicaragua "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática".El documento afirma que las autoridades de Nicaragua han ignorado todas las recomendaciones de la organización.En su momento, ex presidentes de América Latina firmaron una carta en la que condenaron las ilegítimas elecciones en Nicaragua, en las que Daniel Ortega proclamó una nueva victoria luego de encarcelar a los precandidatos de la oposición.El comunicado, firmado por cuatro ex mandatarios y por el secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (grupo IDEA), llamó a suspender a Nicaragua de la OEA mediante la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para "profundizar el aislamiento del régimen".Sobre el proceso, destacaron que fue una jornada "marcada por la violación de los derechos ciudadanos para elegir de manera libre y democrática a sus autoridades". Además, indicaron que "es grave, tanto para el futuro del pueblo nicaragüense, como para el resto de América Latina, porque allí se aplicó rigurosamente el itinerario mediante el cual una democracia se convierte en autocracia".El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), la costarricense Laura Chinchilla (2010-2014), el chileno Ricardo Lagos (2000-2006) y el colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) denunciaron que "las condiciones bajo las cuales se convocó a las urnas determinan la ilegitimidad de las mismas".Estimaciones independientes señalaron que la participación fue del 15% del padrón, mientras que las autoridades electorales del régimen aseguraron que el nivel estuvo en el orden del 65%, para justificar un resultado inexistente.