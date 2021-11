"Algo tan anhelado por muchos vecinos, ahora le toca a 4 barrios del sector sur”

El último jueves el Concejo Municipal, aprobó una Ordenanza que autoriza la ejecución de la obra de expansión de la red de desagües cloacales en los Barrios Brigadier López, 17 de Octubre, Pizzurno y La Cañada. En su momento, estos barrios no habían sido incluidos en el anuncio de la obra y esto había generado malestar en los vecinos. Jorge Muriel, destacó que a través del diálogo con el Ejecutivo, hoy se avanza para alcanzar el 100% de cloacas en la ciudad.

Jorge Muriel, quien está a poco menos de un mes de dejar su banca en el Concejo Municipal, repasó la importancia del proyecto de Ordenanza aprobado el último jueves, en donde se autorizó al Ejecutivo, avanzar con la expansión de la red de desagües cloacales en los barrios Brigadier López, 17 de Octubre, La Cañada y Pizzurno. Barrios que en su momento habían reclamado por no haber sido incluidos para esta obra.

“Yo dije al momento de presentar el proyecto en el recinto, que esta era una muy buena noticia; algo tan anhelado por muchos vecinos, por muchos barrios. Ahora le toca a cuatro barrios del sector sur, que habían quedado de algún modo afuera del anterior proyecto y como decía el presidente de la vecinal del 17 de Octubre; esa amargura, esa bronca de aquel momento, a partir de reuniones con el Ejecutivo, se transformó en una alegría. Primero empezaron buscando una financiación externa que era muy costosa; después terminaron optando por el mismo sistema que se utilizó en el barrio Villa Los Álamos y Villa Aero Club, con el ahorro previo. Fue mucho el trabajo y un proceso largo pero que realmente dio sus frutos: cuatro barrios que se van a ver beneficiados con la obra de cloacas”, detalló el concejal del PJ.

Muriel, dijo que “hay que destacar la solidaridad que hubo entre los barrios y los vecinos, porque el único barrio que hoy tiene la factibilidad y que puede estar conectándose al tercer módulo de la planta de efluentes cloacales, es el 17 de Octubre. En los otros tres barrios decidieron que ese sea el barrio por el que se comience la obra y cuando esté lista se van a poder efectuar las conexiones domiciliarias. El resto está supeditado a esa gran obra que es el cuarto módulo y que se licitó a fines de septiembre; una obra de más de 690 millones de pesos, a través de un convenio firmado con el gobernador Perotti y Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), que le va a dar también la posibilidad de llegar al 100% de cloacas en todos los barrios. Algo que parecía utópico, algo irreal, gracias a Dios a través de todas las gestiones y a la decisión política de darle a Rafaela la infraestructura que le hacía falta y venía reclamando desde hacía mucho tiempo, va a poder ser posible en un plazo que estimamos será de 2 años”.



CUENTA REGRESIVA

PARA OTROS TEMAS

El justicialista, habló de las próximas dos sesiones y de los temas que se abordarán allí: “Sin dudas que hubo muchas Ordenanzas importantes a lo largo de mi tiempo en el Concejo, pero sin dudas quedaron algunos temas que son importantes. Todos lo son, pero Código Urbano es uno que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y finalmente lo vamos a votar. También Tributaria; la Ordenanza sobre Fitosanitarios. La verdad es que hay muchas cosas y además la llegada de nuevas obras, como por ejemplo el dinero para refuncionalizar la Terminal de Ómnibus, donde se va a hacer una obra muy importante que tiene que ver con los momentos actuales que vive la ciudad, la provincia y el país con el escenario post pandémico. Entiendo que hay Ordenanzas muy importantes que me van a tocar votar en la dos sesiones que quedan”.



ELECCION DE AUTORIDADES

Al ser consultado Muriel, sobre la elección de las autoridades del Concejo, luego de la foto que ha arrojado la elección general, señaló: “El Concejo quedó conformado como la gente quiere y eso es lo que hay que respetar y el próximo presidente creo que va a salir por mayoría. Entendemos que al tener un concejal más y ser el proyecto que gobierna la ciudad, como tantas otras veces vamos a pedir la presidencia. También entendemos, que ahora sí, necesitamos que abran el juego con el tema de la Secretaría y la Prosecretaría, donde no hay ninguna duda de que somos la primer minoría y que estamos ahí muy cerca; necesitamos tener participación en la conducción del Concejo”, enfatizó.