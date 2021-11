El Concejo analizará una suba de la ZEC

El Departamento Ejecutivo Municipal, el miércoles 17 de noviembre ingresó de manera formal el proyecto de Ordenanza modificando el artículo 3 de la Ordenanza N° 4.695 (Ordenanzas Nº 4. 741, 4.917, 5.022 y 5.211) referente a la Zona de Estacionamiento Controlado.

La idea y la necesidad planteada por el Ejecutivo, es aumentar la ZEC, después de que el último aumento se haya realizado el 2 de noviembre de 2020.

En los considerandos del proyecto, se indica que mediante la Ordenanza Nº 4.695, se fijaron aranceles por fracciones de tiempo, así como también períodos, horarios y excepciones en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC); mediante la Ordenanza Nº 5.211 el 11 de Setiembre de 2020 se modificó el artículo 3 de la Ordenanza Municipal Nº 4.695, fijándose nuevos valores en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) por hora, y por fracción de media hora del excedente.

La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) se creó buscando disminuir las congestiones de tránsito que causa la demanda de estacionamiento, mejorando la disponibilidad de dársenas a través de la rotación de vehículos. Además, la Municipalidad de Rafaela ha iniciado un plan de obras con el objetivo de promover la movilidad sustentable y de esa manera desalentar el uso de vehículos motorizados.

Un aspecto subrayado en el proyecto de Ordenanza que deberán analizar los concejales, señala que para que el sistema resulte efectivamente disuasorio respecto a la permanencia de los vehículos estacionados por largos períodos, resulta necesario considerar las variaciones económicas registradas desde su última actualización.

El relevamiento y control del estacionamiento se realiza a través del Convenio Específico Complementario del Convenio de Cooperación y Asistencia Recíproca Técnico Institucional suscripto entre la Municipalidad de Rafaela y la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Rafaela. Es importante sostener el incentivo económico que se otorga a los alumnos becarios que llevan adelante los controles en la ZEC.

El ingreso generado a través de este servicio, se invierte en su totalidad en un programa de mantenimiento de infraestructura! vial, necesario para el ordenamiento vehicular de nuestra ciudad.

La próxima semana, el Concejo Municipal podría analizar el proyecto de Ordenanza elevado por el DEM, donde se solicita aumentar a $ 30 la hora a $15 por cada fracción de media hora del excedente.

Juan Senn, al ser consultado señaló que “hay un pedido concreto de favorecer la rotación de vehículos en el centro y un pedido para que nadie permanezca toda la mañana porque va a trabajar y deja el vehículo ahí. Lo que se nos presenta ahora, es lo mismo de la otra vez cuando se dio el último aumento de los $15, donde el comerciante no tiene los $ 5 de cambio, por eso se generaba un conflicto. En este caso, de darse el aumento, aquel que vaya a pagar por la media hora sería una cosa a evaluar en el Concejo, y ver si hay otra alternativa o alguna propuesta para realizarle al Ejecutivo”.

El concejal Leonardo Viotti, dijo a su vez en sintonía con lo expresado por Senn, que “los comerciantes quieren que se aumente y a su vez piden que todos los montos sean múltiplos de 10 porque no hay monedas de $5. Dicen que al ser tan bajo el costo no hay rotación de autos.