Bulle: emprendimiento de juguetes y juegos con conciencia ambiental

Por Silvia Ibarra

Cada vez que me llega una nueva historia emprendedora, me sorprendo, gratamente, de los muchos emprendedores que están ahí afuera. Descubro que hay mucha creatividad, y no solo eso, creatividad puesta al servicio de la búsqueda de soluciones, y muchas veces incluso con una mirada integral, preservando los recursos, es decir, con un tinte ecológico.

Esta es la historia de 3 amigos que supieron aprovechar sus experiencias personales, sus viajes, sus conocimientos profesionales, y volcarlos en el desarrollo de un emprendimiento que propone juguetes y objetos capaces de estimular el juego con conciencia ambiental. Mauro Long, arquitecto, Ezequiel Sabater, diseñador en comunicación visual en artes plásticas, y Diego Porello, diseñador especializado en experiencia de usuarios, son los creadores de Bulle.

Diego y Mauro son amigos de la infancia, con Ezequiel se conocieron ya de adultos como profesionales. Les encanta diseñar y proyectar objetos.



- ¿Cómo surge la idea?

- La propuesta de juguetes, parte de un espacio - taller creado ocasionalmente por nosotros para encontrarnos como profesionales del diseño a dialogar, compartir experiencias, reflexionar sobre problemáticas del entorno, pensamos soluciones. Todo ello atravesado por la conexión de compartir hijos pequeños con edades similares y todo el universo que ello conecta. De este “laboratorio” tres conceptos recurrentes y reflexionados son: tipos de materiales que nuestra sociedad consume de forma descontrolada, los universos de experimentación de nuestros hijos y finalmente todo lo relativo al valor simbólico - cultural codificado en cada objeto y producto que participa de nuestro entorno próximo.

Estos ejes - problemáticas dieron marco a proyectar este emprendimiento, al cual denominamos BULLE.

Creemos que una experiencia lúdica diferencial en un niño equivale a una caja mágica de acceso a contenidos, valores y estímulos perdurables a lo largo de la vida.



- ¿Cuándo comienzan?

- Si bien nuestra relación como equipo tiene largo tiempo de encuentros periódicos y desarrollo de proyectos ocasionales, desde fines de 2020 y con la pandemia como contexto , dio lugar a diálogos reiterados y cada vez más perfilados sobre abordar desde piezas lúdicas, problemáticas simbólicas, sensoriales y de gestión responsable de materiales. Detrás de esta necesidad personal de dar con nuevos juguetes-herramientas para nuestros niños con tales valores, decidimos comenzar el análisis y desarrollo de juguetes que finalmente son las series de productos presentados para este emprendimiento.



- ¿Quién realiza los diseños?

- La totalidad de nuestros diseños, por forma, material y proceso, son desarrollos propios de BULLE, siendo su resultado una mixtura entre lo existente en el mercado y la resignificación de nuestros materiales y contenidos asociados a cada juguete que proponemos como diferencial del emprendimiento.

Cada juguete es la forma final de entrelazar aspectos lúdicos, didácticos, simbólicos y materiales que consideramos valiosos como experiencia para un niño donde el plástico, silicio y electrónica gobiernan.



- ¿Cuál es el material base de sus productos? ¿Por qué seleccionaron este material?

- El Cartón corrugado Rescatado, es nuestro material base y estrella de nuestros productos, en BULLE nos propusimos resignificar este valioso insumo. Cientos de los productos que consumimos de forma diaria, llegan a nuestras manos luego de recorrer kilómetros y depósitos protegidos por un “box de cartón corrugado ” en variedad de tamaños y espesores. Cada alimento o insumo doméstico, ha dejado atrás en un supermercado o tienda, una caja o varias de ellas.

Posibilitar experiencias lúdicas donde el usuario centre su atención en las formas, texturas y narrativas propuestas, sin que el material base transmita asociaciones negativas , nos anima a continuar desarrollando y apostando a productos basados en Corrugado Rescatado. Esto nos moviliza a diagramar productos y contenedores (packaging) capaces de estimular el juego con conciencia por el medio ambiente. Los materiales los recolectamos principalmente de supermercados con los cuales tenemos una alianza de palabra.



- ¿En qué se diferencian sus juguetes a los convencionales? ¿Qué beneficios aportan?

- Buscamos que cada producto BULLE conlleve el valor de establecer un vínculo emocional y material con el niño. Y que, pasado un primer período de uso, la experiencia lúdica quede anclada a emociones y simbolismos ligados al medio ambiente, al uso responsable de energía y resignificación de la tecnología en la vida humana.

Procurando que cada juguete desde su base material, deje de ser discurso para dar vida a elementos concretos. Desde el tacto, aroma, forma y mensaje cognitivo, dan por sí mismos fundamentos coherentes y vivos a la experiencia personal con los juegos y juguetes que proponemos.



- ¿Cuáles son sus canales de venta?

- Comenzamos canalizando las ventas por medio del e-commerce asociado a nuestras redes, pero estamos creciendo a partir de alianzas con comercios afines como librerías y tiendas de didáctica.

A partir de invitaciones recientes, nos sumaremos a eventos y ferias de la ciudad, principalmente con el objetivo de tomar mayor feedback con el público.



- Objetivos que se planteen a corto y largo plazo…

- Poder sumar propuestas de juego no tradicionales y con valores ambientales es la primera misión de BULLE. Imaginamos un futuro donde podamos compartir los procesos y aprendizajes en un espacio-taller, con quienes se identifiquen con esta mirada.



CONTACTO:

BURBUJA EXPLORA

Instagram: @bulle.explora

WhatsApp: 3492652470

Correo electrónico: [email protected]