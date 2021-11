La provincia lanzó una nueva edición del Maratón Audiovisual

En un encuentro realizado en el Gran Salón de Plataforma Lavardén, el ministro de Cultura, Jorge Llonch, junto al rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y al director de Unicanal, Héctor Molina, lanzó la convocatoria a la edición 2022 del Maratón Audiovisual, para realizadores residentes en la provincia de Santa Fe.En esta edición, y a diez años de la primera convocatoria del Maratón Audiovisual, el eje temático estará centrado en Malvinas, a 40 años del conflicto bélico del Atlántico Sur, y se grabarán seis capítulos de alrededor de 30 minutos.La inscripción estará abierta hasta el 6 de diciembre, a través de la web www.industriascreativas.gob.ar, donde se detallan las bases y condiciones de participación.Durante el acto, que contó con la participación de Julio Más, del Centro de Exsoldados Combatientes en Malvinas y Ever Arnoldo, de Generación Malvinas, Llonch indicó que “nunca hay que dejar de generar conciencia ciudadana sobre la guerra de Malvinas. El año próximo se cumplen 40 años, pero como dicen los ex combatientes, la causa es de todos y no debe olvidarse. Está propuesta es un granito de arena, nuestro aporte desde el Ministerio y desde el gobierno de Santa Fe, para mantener viva la causa”.Asimismo, Llonch indicó que “esto es un hecho político, pero a la vez cultural, que esperamos llegue a todos los santafesinos y santafesinas”, y adelantó que desde el Ministerio se está diseñando “un museo de Malvinas, no bélico, sino donde esté toda la cultura generada por la guerra de Malvinas, por ejemplo canciones, cuadros, películas y obras de teatro. Queremos rescatar todo ese patrimonio para armar este museo en el que también estén involucrados los excombatientes, para que nadie se pueda olvidar lo que fue esa gesta”, concluyó.Por su parte, el rector de la UNR señaló que “para nosotros es muy importante y necesario recuperar en forma permanente la causa Malvinas; la Universidad tiene que estar muy asociada a la recuperación de la memoria y en especial a la gesta de Malvinas”.En tanto, sobre la primera edición llevada a cabo hace una década atrás, Bartolacci recordó que “fue una experiencia fantástica que queremos reeditar y más con este tema que es muy importante para ellos, los excombatientes, y también para toda la sociedad”.Mientras, el director de Unicanal indicó que “seguramente habrá muchas historias, algunas amorosas y otras tristes para contar. La convocatoria está abierta para realizadores y realizadoras de toda la provincia”. Sobre la realización de cada uno de los seis capítulos, Molina sostuvo: “Aspiramos a estar rodando en febrero, con la idea de estrenar, ojalá, en abril”.El Maratón Audiovisual 2022 constará de una serie de seis capítulos, de entre 24 y 26 minutos de duración cada uno. La iniciativa apunta a encontrar más y nuevas formas de narrar el hecho histórico de Malvinas en una obra de género ficción, que se registrará en una sola locación, en un único día de grabación, con un equipo técnico reducido y un elenco de hasta cuatro personas.La propuesta apunta también a armar una serie que aporte a poner nuevamente en valor la actitud heroica de quienes debieron viajar a las islas, de quienes dejaron su vida allí y de quienes cuya vida nunca volvió a ser la misma.El eje temático central de la serie es Malvinas. El próximo año es el aniversario 40º del conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido desatado en 1982, cuando la Argentina recuperó la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur.La guerra duró 72 días, comenzó el 2 de abril y finalizó el 14 de junio, cuando el general Mario Benjamín Menéndez firmó la rendición de las tropas nacionales. El conflicto dejó 632 muertos, más las duras consecuencias de la posguerra con un alto número de soldados que se quitaron la vida.En noviembre de 2011, “La tabla de los sueños” fue un ciclo de ficciones realizado en el marco de la primera parte de la Maratón de Producción Audiovisual que se llevó a cabo en el estudio de TV de la Facultad de Ciencia Política de la UNR.Para esa primera maratón se propuso el desafío de montar y grabar 13 piezas audiovisuales de ficción para televisión en una semana; reunió más de 250 realizadores y casi 50 actores que se encontraron por primera vez para producir en conjunto. Los capítulos se estrenaron en la pantalla de Canal 3 de Rosario.Fue organizado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) junto al Centro Audiovisual Rosario perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, la Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario (EPCTV), la carrera de Producción y Realización Audiovisual de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), y contó con el apoyo del Sindicato de Prensa de Rosario (SPR), el Sindicato Argentino de Televisión (SAT) y la Asociación Argentina de Actores (AAA).