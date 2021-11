Artistas santafesinos participan de la 36º edición del Festival de Cine de Mar del Plata

El Ministerio de Cultura de la provincia, a través de su Comisión de Filmaciones, celebra la presencia de producciones audiovisuales realizadas por cineastas santafesinos en la 36º edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que se extenderá hasta el 28 de noviembre.

La presente edición será dedicada al documentalista David “Coco” Blaustein, y permitirá el encuentro entre el cine, sus realizadores y el público, potenciando la formación de espectadores. Este año, además, tendrá una versión online en diferentes plataformas de visualización.



Audiovisuales santafesinos

- En Competencia Latinoamericana: Piedra noche / Dusk Stone - Argentina, Chile, España - 2021 – 87’. Con producción de Rita Cine, Insomnia Films, Laura Mara Tablón, Iván Fund, y coproducción de Globo Rojo Producciones y Nephilim Producciones.

Dirigida por Iván Fund, con guión original de Santiago Loza, trata sobre Sina, quien viaja a la costa para acompañar a su amiga Greta en la venta de su casa de veraneo. Hace menos de un año Greta perdió a su único hijo en ese mar y necesita su ayuda. Mientras embalan todo y se preparan a entregar la llave, Bruno, el esposo de Greta, dice haber visto algo que confirma los rumores de los lugareños sobre la aparición de una extraña criatura.

- Competencia Argentina: Una escuela en Cerro Hueso / A School in Cerro Hueso- Argentina - 2021 – 70’. Con producción de Iván Fund, Betania Cappato, y coproducción de Rita Cine e Insomnia Films con Tres Sonido como productor asociado.

Dirigida por Betania Cappato, narra las vidas de Julia y Antonio que cambiarán completamente cuando su pequeña hija Ema, diagnosticada dentro del espectro autista, llega a la edad escolar y debe mudarse a una humilde localidad costera a orillas del río Paraná, donde está ubicada la única escuela que aceptó su solicitud de ingreso.

Una escuela en Cerro Hueso es una crónica fragmentada; la exploración de esos vínculos accidentales; y la solidaridad que aparece de la forma menos pensada, que deja en evidencia cómo aquello que parece distante, lo diferente, no suele serlo tanto.

También en Competencia Argentina: Metok- Argentina, Italia, Tíbet - 2021 - 61’. Una producción de Insomnia Films, Qoomoon y Divina Manía.

Dirigida por Martín Solá, Metok es la última parte de una trilogía que comenzó hace 10 años. La primera fue en Palestina, la segunda en Chechenia y la tercera en el Tíbet; tres lugares unidos por un drama similar: no ser reconocidos como países.

La protagonista, una monja tibetana que vive en India, vuelve al Tíbet después de muchos años para reencontrase con su familia, porque entiende que la única resistencia que puede salvarla es la íntima, constituida por nuestros ritos cotidianos: preparar la mesa y comer con los seres queridos, los gestos con que nos acercamos a los otros, los abrazos, las miradas, todas esas cosas que nos proveen de una verdadera fortaleza en la vida.

- Competencia Argentina de Cortos - Fuera de Competencia: Lobo solitario / Lone Wolf - Argentina, Bélgica, México - 2021 - 18’. Una coproducción de 99 Volando Films, Zelig Studio y Brujazul.

Dirigida por Javier Beltramino, cuenta la historia de un inmigrante que ha prometido a su pequeño hijo que hablará con su maestra sobre un regaño injusto, pero su limitación con el idioma se lo impide.

Con la decepción de su hijo a cuestas, inicia su rutina diaria de búsqueda de trabajo cuando se da cuenta de que el libro favorito de su hijo, que él le había confiado esa mañana en el tranvía, se ha extraviado. Humillado y angustiado, recorre desesperadamente su nueva ciudad, aún demasiado ajena, intentando comunicarse en un idioma que no domina para recuperar el libro, antes de enfrentarse nuevamente a la decepción de su hijo cuando llegue la hora de retirarlo de la escuela.



En la sala del Cine El Cairo

Las funciones del festival Internacional de Cine de Mar del Plata tienen geolocalización en diferentes salas de la Argentina, de manera gratuita.

En El Cairo Cine Público, hoy, a las 20:30 horas, se proyectará Matar a la Bestia, de Agustina San Martín; en tanto, el sábado 27, en el mismo horario, se exhibirá Una escuela en Cerro Hueso, de Betania Cappato.

Las entradas pueden adquirirse de forma digital, a través de la plataforma online www.entradascineelcairo.com.ar, hasta una hora antes de cada función; o de manera presencial en la boletería del cine, de jueves a domingo, de 18 a 23 horas.

Además de las funciones presenciales, la versión online permitirá acceder a la programación del festival en la página web www.mardelplatafilmfest.com

Las películas se habilitarán online el mismo día de su estreno presencial en salas; y se pondrán a disposición del público general a partir de las 21 horas, quedando disponibles –hasta agotar tickets– durante 72 horas en todo el territorio del país.