Secuestro de marihuana y violencia de género

A las 19:50 del jueves personal policial de la Subcomisaría 1a. de esta ciudad -en barrio Monseñor Zazpe- solicitó la colaboración de la Brigada Operativa Antinarcóticos 5 de Rafaela, ya que estaban frente a un procedimiento por infracción a la ley 23.737 de Estupefacientes.

En sede de la citada dependencia policial, los de la Brigada Antidrogas se encontraron con la presencia del arrestado Héctor Gabriel Federico C., de 26 años, quien fue llevado allí por una denuncia de "amenazas" en el marco de violencia de género.

Así los pesquisas antinarcóticos procedieron a efectuar una requisa sobre la persona de Héctor C., y en el interior de su bolsillo del pantalón hallaron un envoltorio con picadura de marihuana, el cual arrojaba un peso de 25 gramos.

Interiorizado de los pormenores, el fiscal federal Dr. Federico Grimm, este ordenó se proceda al secuestro de la marihuana hallada y se forme causa en estado de libertad a Héctor C. por infracción a la Ley 23.737.



AGRESIONES Y

VIOLENCIA DE GENERO

Lo narrado anteriormente no fue un hecho aislado de Héctor C. sino que fue el corolario de un grave episodio de violencia de género. En el marco de este último delito es que se produjo su arresto y el secuestro de la marihuana hallada.

Sobre esto, LA OPINION online consignó que quien sería la pareja de Héctor C., una mujer de 29 años, declaró ante personal policial que viajaba en una motocicleta junto a su pareja y un hijo de un año de edad. En un momento dado el hombre dejó a su familia en la plaza de barrio Los Nogales, y se fue a comprar droga.

La mujer mencionó también que fue insultada por Héctor C. porque se negó a darle dinero para comprar la droga, y que por ello recibió un golpe de puño en la boca, además de ser amenazada con que iba a prender fuego la casa.

De acuerdo a la mujer, no todo quedó allí, ya que el hombre muy exaltado la llevó hasta la Subcomisaría 1ª y le gritó "a ver si te animás de denunciarme", mientras aguardó afuera de dicha sede policial.

En ese contexto es que se produjo el arresto de Héctor Gabriel Federico C., de 26 años.

Cabe destacar que además, la mujer solicitó una exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento ya que siente temor por las represalias de este sujeto.

Finalmente, el arrestado fue trasladado hasta la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía, en el marco de actuaciones por el delito de "amenazas en el contexto de violencia de género".