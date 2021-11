San Francisco: 12 años de prisión a abusador serial

La Justicia de San Francisco condenó este viernes a 12 años de prisión a Néstor Fabián Jacot (55) por hallarlo responsable de abuso sexual hacia menores de edad en al menos tres casos que fueron denunciados por parte de familias que pertenecían al círculo cercano al abusador en la localidad de Plaza Luxardo. El hombre, que había sido detenido a comienzos de este año, permanecerá preso en la cárcel sanfrancisqueña.

Jacot, que en el juicio con modalidad abreviada reconoció los hechos, llegaba al proceso imputado por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple” contra tres niños que eran parte de su círculo cercano, cuando ellos tenían 4, 6 y 8 años. La investigación fue llevada a cabo por el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, mientras que las familias de dos de las víctimas fueron representadas por la abogada querellante Ada Lucantis.

Familiares de las víctimas dialogaron con El Periódico de San Francisco, y según consignó este medio, poco después de dictarse la sentencia, aún conmocionados por la situación, padres y madres de las víctimas resaltaron que la condena les da cierta "tranquilidad" ya que el abusador se encuentra ahora preso. Asimismo, destacaron que ahora comenzará un lento proceso para que sus hijos e hijas puedan sanar. "No se les va a olvidar, pero va a ser más llevadero", señaló uno de los padres.

Finalmente, los familiares aseguraron que hay más víctimas de este abusador y pidieron especialmente que se animen a denunciarlo, ya que se le podrá hacer otro juicio y así elevar los años de condena. "Que se animen a denunciar, que se les va a abrir otro juicio. Que se animen, el juicio simple, hay muchos otros", reiteraron.



SEGUIRÁ PRESO

La abogada querellante Ada Lucantis, que representó a las familias de dos de estas víctimas, remarcó que es fundamental realizar las denuncias correspondientes para que estos delitos cometidos por abusadores no queden impunes: "Cuando el hecho ya está consumado, hay que hacer la denuncia correspondiente, porque es el único mecanismo que tenemos para la protección de las víctimas, para que estos delitos no queden impunes y se les ponga la pena más alta que se pueda", fundamentó.

Concretamente en estos casos, la abogada señaló que a través de un relato que hizo una de las víctimas se logró que los otros niños pudieran comenzar a hablar sobre lo que les ocurría. "Lamentablemente las familias van descubriendo indicadores de otros hechos que no se han podido ventilar en este juicio", dijo, por lo que los familiares sostienen que los abusos ocurrieron durante más oportunidades y años de los finalmente fueron llevados a juicio.



MAS VICTIMAS

Asimismo, ante la presunción de que existe un mayor número de víctimas, la abogada explicó que aunque hayan pasado muchos años desde los abusos y que las víctimas hoy sean mayores de edad, los plazos de prescripción de estos delitos recién comienzan a contarse desde el momento en que se hace la denuncia y no antes.

Sobre la pena impuesta en este juicio al abusador, se mostró satisfecha con la rapidez en que se desarrolló el proceso: "Se lo aprehendió en enero de 2021 y ya tenemos un juicio con modalidad abreviada, por lo tanto en este caso podemos hablar de que la Justicia ha acelerado sus tiempos al momento de recabar las pruebas y determinar los hechos. Fundamentalmente al ser víctimas de tan corta edad y hay, por así decirlo, poca colaboración para relatar los hechos de forma precisa. Muchas veces no es el relato verbal de las víctimas, son otros los indicadores de que los hechos ocurrieron", dijo.