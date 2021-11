Polémica por la final entre Tigre y Barracas

Cuando parecía que la final por el primer ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional estaba definida, la dirigencia de Tigre se negó a firmar el acta de programación del encuentro ante Barracas Central en cancha de Banfield, porque quiere tener más localidades disponibles para sus hinchas. El escrito es el del Aprevide, que tiene que determinar el operativo de seguridad para el duelo que, en principio, está pactado para el lunes a partir de las 21:10, con 6.500 localidades disponibles para cada equipo.

Por eso, los encargados de ese organismo aseguran que trabajan contrarreloj para buscar un escenario alternativo que satisfaga a ambas instituciones. Ante esto, el club Tigre emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que detalló que se encuentra "trabajando para que la mayor cantidad del pueblo Tigrense pueda asistir al partido", porque "no están dadas las condiciones para que todos" los socios e hinchas "puedan disfrutar de la final como se merecen".

"Les pedimos, por favor, evitar aglomerarse en las inmediaciones del estadio; ya que aún no está confirmada la cantidad y distribución de entradas, las cuales son ajenas al Club Atlético Tigre y no están a la altura de lo que nuestra institución se merece", agregó el texto.

Y el "Guapo" no tardó en reaccionar, bajo la misma modalidad, y reclamó "que el partido se desarrolle con total igualdad de ambas partes y sin ventaja deportiva para ninguna de las instituciones". "Durante el transcurso de las últimas 24 horas, asistimos a todas las reuniones y se alcanzó un acuerdo con las autoridades de Aprevide y con el total consentimiento de la dirigencia del club Tigre de jugar el encuentro final en en estadio de Liga con uno de los arbitrajes más prestigiosos del país, con disponibilidad de lugares equivalentes a cada club", remarcó el mensaje. "Barracas está haciendo valer sus derechos y no se siente menos que nadie. En Barracas no hay lugar para especulaciones o presiones ajenas que puedan influenciar la igualdad deportiva", completó.

El jueves, el duelo entre Tigre y Barracas Central por el primer ascenso a Primera División había quedado confirmado para el próximo lunes en el estadio "Florencio Sola" de Banfield, luego de tres días de idas y vueltas por la falta de acuerdo entre las partes.