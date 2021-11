Liga: árbitros para las semis

La Neutral de Arbitros de la Liga Rafaelina realizó anoche las designaciones para los partidos semifinales del torneo Clausura, a jugarse el lunes. Este es el detalle: Sportivo Norte vs. Atlético de Rafaela, Franco Ceballos (F. Rodriguez y L. Singer) y Brown de San Vicente vs. Ferrocarril del Estado, Rodrigo Pérez (N. Luque y M. Milanesio).También se dio a conocer los árbitros para la tercera fecha del Clausura de Primera B. Estos son los partidos: Zona Norte,Sp. Roca vs. Moreno Lehmann, Guillermo Trataglia (Retamoso M. -Fernandez A); Ind. San Cristóbal vs. Belgrano, Sebastián Garetto (Celis B. – Bonamino P.); Dep. Bella Italia vs. Tiro Federal, José Dominguez (Mansilla M. – Córdoba D.); Arg. Vila vs. San Isidro, Claudio Gonzalez (Cazzaniga C.- Boschetto J.); Ind. Ataliva vs. Arg. Humberto, Angelo Trucco (Isasa A. – Morero G.).Zona Sur: Atl. Esmeralda vs. Z. Pereyra FBC, Darío Suarez (Minora G.- Yori S.); Sp. Santa Clara vs. San Martín, Guillermo Vacarone (Rodriguez F. – Aguirre F.); Sp. Libertad EC vs. Dep. Josefina, Sergio Romero (Gutierrez D. Espinoza F.); Atl. María Juana vs. Dep. Susana, a confirmar; La Hidráulica vs. Juv. Unida, Leandro Aragno (García F. – Milanesio S.).En el fútbol femenino, que jugará en cancha de Libertad, estarán E. Colman – L. Santos – N. Costamagna – A. Kestler.CONFERENCIA DE PRENSALas instituciones que componen la Liga Rafaelina de Fútbol convocan e invitan a una conferencia de prensa, que tendrá lugar este sábado, a las 11.00 horas en la sede del Club Ferrocarril del Estado, a fin de dar conocimiento de la posición adoptada ante los hechos de violencia acaecidos en los últimos días en el ámbito del fútbol local.