El Midgets tiene otra noche a pleno en Vila

Nueva programación nocturna para el Midgets del Litoral. Este sábado se disputará en Vila la penúltima fecha del play off del campeonato 2020/21 "Marcelo Colo Sarponti" - Copa ForniSport.

De acuerdo con el informe de la entidad fiscalizadora, estos son los horarios fijados para la actividad: a las 15:00 apertura del Predio Deportivo "Octavio Bessone"; a las 17:00 apertura del registro de inscripciones; a las 18:00 cierre de inscripciones; a las 18:15 reunión de pilotos, pruebas no obligatorias y vuelta de presentación; y desde las 20:00 series, semifinales, prefinales y final.

Play Off: Hernán Filippi es el líder con 113 puntos; Eugenio Mautino tiene 100; Ezequiel García 98; Martín Ferrari 90; Matías Audino 89; Federico Maletto 88; Matías Franco 87; Gonzalo Zbrun 86; Marcos García 78; Néstor Bosio 71; Nicolás Scandalo 69; Javier Penezone 64; Jorge Walker 60; Hernán Calvi 59; Cristian Molardo 46 y Leandro Giraudo 40.