Buenos ensayos de Bottas

El piloto finlandés Valteri Bottas (Mercedes) fue el más rápido este viernes en la segunda tanda de los entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Bottas marcó un tiempo de 1:23.148 por encima del francés Pierre Gasly (+0.209s); el líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (+0.350s); y su compañero de escudería, el inglés Lewis Hamilton (+0.422s).

El británico Lando Norris, con McLaren (+0.484s); el canadiense Lance Stroll, con Aston Martin (+0.557s), el japonés Yuki Tsunoda, con AlphaTauri (+0.587s); el mexicano Sergio Pérez, con Red Bull (+0.639s); el alemán Sebastian Vettel, con Aston Martin (+0.872s) y el español Carlos Sainz, con Ferrari (+0.885s) completaron las diez primeras posiciones.

La clasificación de este sábado en el Qatar Grand Prix abrirá un nuevo duelo entre Verstappen y Hamilton, su escolta, quien en el Gran Premio de Brasil concretó un cambio en el motor de combustión de cara a las últimas tres fechas. Verstappen, con 332.5 puntos, lidera el campeonato de Fórmula 1 2021 con 14 de ventaja sobre Hamilton (318.5) a falta de tres jornadas: Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.



NO HABRA REVISION

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) no reexaminará el incidente entre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) en el Gran Premio de Brasil de la semana pasada. Los comisarios de la FIA consideraron "un hecho de carrera" la defensa de Verstappen contra el intento de adelanto de Hamilton que derivó en la salida de pista de ambos durante unos instantes.

De esta manera, el recurso de la marca alemana fue desestimado luego de que las dos escuderías comparecieron el jueves pasado ante las autoridades. "Los comisarios estiman que la secuencia no muestra nada especial que sea particularmente diferente a los otros ángulos disponibles que modifique particularmente su decisión, basada en las secuencias iniciales", indicaron desde la FIA.