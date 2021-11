Contra el abuso infantil

Delitos aberrantes, imperdonables, inconcebibles. Este viernes 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual contra niños, niñas y adolescentes para poner en evidencia la magnitud de este problema y exigir a los estados las políticas necesarias para afrontarlo.Los abusos y la explotación de la infancia, especialmente a nivel sexual, constituyen un problema universal y alarmante, por lo que medidas eficientes y sostenidas de prevención y de protección son necesarias, ya sea a nivel familiar, local, nacional o internacional. Tras una larga tradición de silencio, los abusos sexuales de los que son, muchas veces, víctimas los niños, hacen cada vez más objeto de revelaciones y ocupan un sitio eminente en la escena pública y política.El abuso o maltrato infantil se define como cualquier acción u omisión, no accidental, por parte de padres, madres o personas en el contexto de responsabilidad, confianza y poder, hacia niños y niñas, que les ocasionen daños a la salud y el desarrollo tanto físico como psicológico.En este marco, los Gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil deben jugar un papel importante en la promoción y el respeto del derecho infantil. Las estadísticas en Argentina dicen que el 53% de estos abusos suceden en el hogar de la víctima y en el 75% el agresor es un familiar.Una de las claves para la prevención del abuso contra niños y niñas es la Educación Sexual Integral (ESI). Implementada desde nivel inicial, hace la diferencia para reconocer el propio cuerpo como territorio del cual tenemos absoluta soberanía, señalan los especialistas. El desarrollo de la autoestima y la asertividad son objetivos fundamentales de los talleres de ESI. Muchas veces el develamiento, entendido como el momento cuando el niño, niña o adolescente se da cuenta de que ha sido víctima de una situación de abuso, sucede durante o después de vivenciar un taller de educación sexual integral.Como madres, padres o adultos a cargo del cuidado de niños debemos rever prácticas naturalizadas. ¿Cómo les enseñamos que su cuerpo es su territorio si les obligamos a darle un beso a la tía/tío? ¿Por qué insistimos en darles un beso o un abrazo a pesar de que nos demuestran que no quieren? ¿Qué aprenderán cuando un “chirlo” invade su territorio? ¿Qué consecuencia tendrá poner en duda sus palabras? se preguntaron en una columna de opinión Carmen Alday y maría José Pérez Biasco, docente y médica pediatra de Inesi.La Central de los Trabajadores Argentinos de la Provincia de Santa Fe propuso que hoy se difunda masivamente la canción del grupo santafesino Canticuénticos titulada “Hay secretos”. El objetivo es que nuestras infancias sepan que cuentan con espacios de confianza y escucha para ser cuidadas y protegidas. “Hay secretos chiquitos que te invitan a jugar y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal” comienza la vidala de Canticuénticos, que ayudó a destapar un caso de abuso sexual infantil en la provincia de Neuquén. Un maestro de música les enseñó la canción a sus estudiantes de segundo grado. Una nena de siete años la cantó en su casa y una de sus hermanas contó que había sido abusada por un vecino. Otras dos nenas del barrio dijeron lo mismo por lo que esta canción se convirtió en una especie de símbolo.Desde el año 2000 se ha designado el 19 de noviembre como el Día Mundial para la Prevención del Abuso sexual a niños y adolescentes, para que se pusiera en evidencia el problema de los abusos a la infancia, se instaran acciones urgentes, pertinentes y eficaces por parte de los Estados.