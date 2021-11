El precio de la carne otra vez en el centro del debate: fuerte suba en el valor mayorista

En lo que va de noviembre, y ante una fuerte caída en la oferta, el precio de la carne mayorista, el ganado en pie en el mercado de Hacienda de Liniers, ya subió 25% y encendió alarmas en el Gobierno, que pretende evitar que se traslade a las góndolas de comercios y supermercados, y a las carnicerías.

Tras cuatro meses sin oscilaciones y hasta con algunos leves recortes, los precios en el mercado mayorista se despertaron y el riesgo es la posibilidad de que la gente termine pagando precios todavía más caros que los actuales.

Esta semana, el kilo vivo del ternero pasó de 240 a 280 pesos, tras cuatro meses sin mayores modificaciones en los costos. Uno de los factores que impulsa los precios es el menor ingreso de animales: el martes entró la mitad de lo habitual y el precio subió fuerte.

Entre julio y octubre pasados, el precio de la hacienda no tuvo variaciones y hasta se detectaron algunas bajas, un fenómeno que se advirtió en las estadísticas del INDEC y también por parte del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).

El consumo per cápita retrocede cada día y se mantiene en los niveles más bajos de los últimos cien años, siendo reemplazada por otros cortes como la carne de cerdo o pollo,.

De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo de carne vacuna per cápita se ubicó en 47 kilos por habitante/año durante octubre, lo que significó una caída del 5,8% contra igual período de 2020.

En cuanto al impacto en la inflación, la comparación de octubre de 2020 contra el mismo mes de este 2021 registra un aumento promedio de la carne vacuna del 70%, según el IPCVA.

La luz de alarma mantiene preocupados y ocupados al ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, como también del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

Los especialistas señalan que en esta época del año, por cuestiones estacionales, ingresa menor cantidad de animales al Mercado, pero también impactan las restricciones a las exportaciones que mantiene el Gobierno.



REUNIÓN URGENTE

DE MINISTROS

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo un encuentro en el Palacio de Hacienda con sus pares de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; y con el secretario de Comercio, Roberto Feletti, en el que se trabajó sobre la dinámica de los precios de las carnes.

La reunión tuvo por objetivo reforzar el trabajo de gestión conjunta de las distintas áreas de Gobierno para garantizar la estabilidad del precio de las carnes y evitar sobresaltos que afecten a los consumidores en el último tramo del año.

En ese sentido, el kilo de ese producto acumuló una suba del 25 por ciento en al menos dos semanas y hay preocupación de que se repita en diciembre con la llegada de las fiestas navideñas. Hasta ahora el aumento en el Mercado de Liniers no se trasladó en su totalidad a las carnicerías, pero no tardaría ante una demanda más firme por parte de la población. (NA)