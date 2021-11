Vizzotti advirtió sobre "tendencia al aumento" en los casos de coronavirus

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, advirtió ayer sobre una "tendencia al aumento" en los casos de coronavirus que se registran en la Argentina, pero "no exponencial" como lo registrado en la segunda ola de contagios. "Estamos con una estabilidad de casos en un número bajo, con una tendencia al aumento, pero no exponencial como tuvimos en la segunda ola", dijo la funcionaria. Y afirmó: "Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es mejorar las coberturas de vacunación para poder seguir abriendo y no pensar en cerrar, sino en vacunarnos más".

En declaraciones radiales, también contó qué es lo que intranquiliza al Gobierno: "Lo que no queremos es que en marzo, cuando tengamos ya las temperaturas más frías y pueda existir la posibilidad de que aumenten los casos, se haga otro cuello de botella y que salga todo el mundo a correr y a decir que tenemos bajas coberturas con segundas dosis, porque es lo que estamos viendo y avisando".

Además, mencionó que están trabajando para realizar una campaña de comunicación y así poder generar mayor consciencia respecto a los esquemas de vacunación, porque consideran que completarlos será de vital importancia para poder avanzar y no tener que enfrentarse a una tercera ola, tal como sucedió en Europa.

Asimismo, habló sobre los criterios utilizados para realizar las aperturas de actividades, en momentos donde los eventos masivos al aire libre ya cuentan con el 100% de aforo desde el 16 de noviembre.

"Monitoreamos todo el tiempo la situación epidemiológica. En agosto cambiamos los indicadores, viendo lo que pasó en el mundo, sabiendo qué casos va a haber. Pero lo que tenemos que hacer es disminuir las hospitalizaciones y las muertes, que es lo que hacen las vacunas", explicó. Y añadió: "Los indicadores son el aumento de las internaciones en terapia y la tensión del sistema de salud, sabiendo que casos vamos a tener".

Para Vizzotti, lo más importante es la inoculación: "Nosotros venimos diciendo desde el primer momento que la pandemia no terminó, que hasta que todos los países vacunen a su población va a seguir siendo una amenaza que puede nacer una nueva cepa".

"Allí donde a pesar de ser desarrollados, ricos y tener disponibilidad de vacunas, más de las que necesitaban, si la población no adhiere a la vacunación y no se amplían todos los grupos de edades posibles, se va a superar el número de casos", añadió.



ANTIBIÓTICOS

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que hay que "lograr que la sociedad se empodere en que es parte de la solución" para combatir la creciente resistencia de bacterias, virus y otros patógenos a los medicamentos, una problemática que alarma a nivel mundial -la OMS estima que para 2050 unas 10 millones de personas morirán por año por esta causa- y se profundizó con la pandemia de coronavirus.

Vizzotti brindó estas declaraciones al encabezar un encuentro multisectorial en el Anlis-Malbrán por la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de los Antimicrobianos que comienza este jueves y se extiende hasta el 24 de noviembre.

"La resistencia antimicrobiana (RAM) es un problema de salud pública que ya sabíamos que existía antes de la pandemia y desde el minuto uno supimos que la pandemia lo iba a profundizar", sostuvo la ministra. Y continuó: "Ninguna conquista se ha alcanzado si la sociedad no se empodera y nos está costando que la sociedad se empodere con esta problemática. También necesitamos que colegas médicos y medicas accedan a la información".

En este sentido, la titular de la cartera sanitaria enfatizó que si bien es una temática en la que hay acuerdo y se viene trabajando desde antes de la pandemia "necesitamos hacer algo diferente para que se de un salto, para que se llegue a acciones concretas y para que podamos comunicar de una manera innovadora" la magnitud del problema.

El encuentro de este jueves, que dio cuenta de lo multifactorial de la problemática, contó con la participación de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva SATI), organismos de Estado vinculados a la producción agropecuaria (INTA), regulación de medicamentos (Anmat), así como de representantes de los ministerios de Ambiente, Producción y Ciencia y Tecnología, además del sector farmacéutico.

Los expositores coincidieron en el concepto de "Una Salud" impulsado desde la OMS que contempla la necesidad de comprender que la salud humana, animal y ambiental requieren un abordaje conjunto.

En este marco se lanzó la campaña "Antimicrobianos: Manejalos con Cuidado", de la Comisión Nacional para el Control de la Resistencia Antimicrobiana (CoNaCra), coordinada por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, del que participan organismos de distintas carteras (educativa, científica, ambiental, agrícola-ganadera).

El objetivo de esta campaña es "poner en conocimiento a nivel masivo la problemática de la resistencia antimicrobiana y sus implicancias para la salud", así como "promover acciones para la lucha contra la aparición y la propagación de infecciones resistentes a los medicamentos tanto en el público general como en trabajadores de la salud y en decisores públicos con enfoque en 'Una Salud'", indicaron. (NA y Télam)