Capitanich pidió "regular con mayor énfasis" los medios de comunicación

Luego de la derrota electoral a nivel nacional del Frente de Todos, el gobernador peronista de Chaco, Jorge Capitanich, salió ayer a pedir que se comience a "regular con mayor énfasis" a los medios de comunicación. "Tenés una hegemonía discursiva. Militantes de ellos las 24 horas del día en radios, diarios y televisión. También en redes sociales, con algoritmos, inteligencia artificial... Creo que deberíamos estar regulando con mayor énfasis", planteó el gobernador, quien sí logró ganar en su provincia luego de que su lista quedara segunda en las PASO.

Al respecto, el chaqueño consideró que la Ley de Medios "fue insuficiente" y planteó que "la gente piensa lo que (los periodistas) proponen, inclinando la cancha" en favor de la oposición.

"Hemos observado que la metodología de construcción de poder político lucha con esta construcción de sentidos que logra la hegemonía comunicacional. Se construyen marcos mentales. La gente empieza a pensar lo que los medios y los periodistas proponen", señaló Capitanich en declaraciones radiales.

El ex jefe de Gabinete afirmó que medios y periodistas "se financian ellos para la defensa de sus propios intereses y a través de la publicidad, que corresponde a esos mecanismos hegemónicos".

En esa línea, Capitanich afirmó que los medios "tienen una capacidad enorme de instalar el discurso", lo cual -consideró- le genera "un grave problema" al oficialismo en las elecciones.

Al respecto, puso de ejemplo el congelamiento de precios del Gobierno: "En todos lugares repetían al unísono que no iba a funcionar y va a haber desabastecimiento. Hacen, producen y generan desestabilización", insistió.

"Es competir en un partido de fútbol con cancha embarrada e inclinada. Si bien el tema no define una elección, construyen marcos mentales. Ellos están permeando mucho más en nuestros votantes que nosotros en los votantes opositores. Están blindados y tienen más eficacia", finalizó. (NA)