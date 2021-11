"Sin estadísticas no hay diagnóstico"

"Hoy -por ayer- en el Concejo aprobamos por unanimidad el Proyecto de creación del Observatorio de Seguridad Vial, iniciativa que presentamos junto a todo el Bloque de Cambiemos y el Frente Progresista. Hace 3 años, no obtuve respuesta del Ejecutivo para poder debatir sobre el mismo y este año me encontré ante la misma situación de falta de respuestas, pero tuve el acompañamiento de todos los concejales", expresó, Alejandra Sagardoy.La concejal manifestó que "la creación del Observatorio de Seguridad Vial es una herramienta que permitirá identificar los hechos vinculados al uso y circulación en la via pública, para comprender la situación actual en materia de seguridad vial, analizando los datos cuantitativos y cualitativos, generando información fehaciente y confiable para diseñar y elaborar Políticas Públicas y acciones en materia de seguridad Vial.Hoy el Parque Automotor en nuestra ciudad ha crecido ampliamente de acuerdo al número de habitantes y ello genera problemas en el tránsito.Para realizar una verdadera Política de Estado se requiere de datos fidedignos y ciertos. Sin estadística no hay diagnóstico. Por eso considero importante la creación de este Observatorio"."Un Estado responsable tiene como objetivo lograr la minimización de los accidentes de tránsito y cuidar la salud y la seguridad de todos los usuarios de la via pública. Hay que ser conscientes de que hay un bien supremo que es la vida y es lo que debemos priorizar", afirmó la concejal de Cambiemos.A su vez, consideró que "si se puede prevenir no es un accidente, es una frase que nos debe interpelar a todos", finalizó.