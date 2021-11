Los recursos que Santa Fe aporta a la Nación superan a los que vuelven

• Los recursos que la provincia de Santa Fe aportó a las arcas nacionales en concepto de impuestos fueron siempre mayores a los fondos percibidos por la provincia provenientes desde Nación -contabilizando en este último término la suma de los recursos provenientes de la coparticipación y el gasto nacional ejecutado en la provincia-. Así queda un margen a favor de Nación.

• La brecha entre los recursos recaudados por Nación en la provincia de Santa Fe y los fondos percibidos por la misma provenientes del Tesoro nacional disminuyó, en términos generales, en el período 2011-2018. A pesar de ello, la posición de desventaja para la provincia persistió ya que la brecha continuó existiendo. De hecho, en 2019 volvió a expandirse alcanzando un valor de -27,1% lo que representa 114.963 millones de pesos corrientes a favor de Nación.

• La cantidad de dinero que implica la brecha, fue mayor a lo recaudado por el gobierno provincial durante los años comprendidos entre 2011 y 2014, como así también en 2019. En 2011 el margen a favor de Nación fue 2,32 veces lo recaudado por la provincia, mientras que, en el año 2020, este monto representó un 92,0% de la recaudación tributaria provincial en ese año.

• Los recursos que la Nación coparticipó a la provincia de Santa Fe, fueron en promedio, para el período 2011-2020, 26,8% inferiores a los gastos nacionales ejecutados en la provincia.

Estas son las principales conclusiones del informe elaborado por el Centro de Estudios y Servicios (CEYS) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe que describe la evolución y el estado de situación tanto de la recaudación de impuestos nacionales por la actividad desarrollada en la provincia de Santa Fe, como de los fondos distribuidos por el gobierno nacional a la misma y los gastos realizados por la Nación en la provincia.

"En nuestro país hablamos de un desbalance fiscal vertical, ya que es el Estado Nacional el que concentra la mayor cantidad de recursos, y esto no se condice con las responsabilidades del Gasto. Es decir, la mayor proporción de recursos son recaudados por el Estado Nacional, y la mayor cantidad de gastos son potestad de los gobiernos provinciales", sostiene el reporte "Intercambio de recursos entre la Provincia de Santa Fe y la Nación".

El principal mecanismo de corrección de este desbalance es el régimen de coparticipación federal de impuestos, regulado en la Ley N° 23.548, y otras leyes especiales mediante las cuales el gobierno nacional redistribuye automáticamente parte de los recursos que obtiene entre todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), explica. En esta línea, también es importante mencionar que dentro de las partidas presupuestarias del Gasto nacional se encuentran presentes las transferencias discrecionales. Las mismas son recursos que reciben las provincias por parte del gobierno nacional que no responden a ninguna ley que establezca un mecanismo objetivo de reparto, sino que dependen de la decisión de la gestión de gobierno vigente.

El reporte advierte en el período 2011-2020 una diferencia entre la recaudación nacional en la provincia y el dinero total que recibe la provincia por parte de la Nación -contabilizando tanto los conceptos de coparticipación como el gasto ejecutado-. En otras palabras, en el período bajo análisis, los recursos que la provincia aportó a las arcas nacionales en concepto de impuestos fueron siempre mayores a los recursos que la Nación devolvió a la provincia en concepto de coparticipación y de ejecución de gasto.

Durante el período 2011-2018, se puede observar, que la diferencia relativa disminuye. En efecto, esta brecha al inicio del período analizado (año 2011) ascendía a -37,6%, mientras que a finales del período (año 2018) se situó en torno a -11,0%. Es decir que el dinero total que recaudó la administración provincial fue un 37,6% y un 11,0%, respectivamente, superior al que recibió la provincia.

La disminución de la brecha relativa se debe a que el incremento del gasto nacional en Santa Fe, más los recursos de origen nacional percibidos por la provincia, fue mayor que el aumento de la recaudación nacional en la provincia de Santa Fe. No obstante, el indicador se mantiene siempre en valores negativos, y en 2019 volvió a expandirse alcanzando un valor de -27,1% lo que representa 114.963 millones de pesos corrientes a favor de Nación.

Adicionalmente, se destaca que durante el período bajo análisis se ha incrementado el volumen recaudado de los dos impuestos coparticipables más importantes (IVA y Ganancias), tanto en términos nominales como reales, como así también su participación en el total de la recaudación nacional. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) presenta en 2011 una participación del 16,9% en el total de la recaudación nacional, mientras que este indicador asciende a 20,3% en 2018. Por su parte, el impuesto a las ganancias incrementa su participación de 17,4% en 2011 hasta 18,2% en 2018, habiendo alcanzado incluso una participación de 21,3% en 2015.

Lo anterior podría explicar, en parte, la disminución de la brecha, ya que el incremento en la recaudación de los impuestos mencionados, da lugar al aumento de la masa de coparticipación la cual se distribuye entre las provincias, lo que implicaría una menor acumulación de recursos a favor de Nación, subraya el informe del CEYS.



MARGEN A FAVOR DE NACIÓN

Llama la atención la magnitud del margen que queda a favor de Nación, es decir, de la cantidad de dinero que Santa Fe genera y no le es devuelto bajo ningún concepto por parte del gobierno Nacional. La cantidad de dinero que implica la diferencia fue mayor a la recaudación tributaria provincial durante los años comprendidos entre 2011 y 2014, como así también en 2019. En particular, en 2011 el margen a favor de Nación fue 2,32 veces lo recaudado en la provincia de Santa Fe por el gobierno provincial.

Si bien en el resto de los años bajo análisis la diferencia representó menos que el total recaudado por la provincia, los montos fueron significativos. En el año 2020, el margen a favor de Nación ascendió a $102.527,7 millones lo que representa un 92,0% de los $111.029,2 recaudados por la provincia de Santa Fe en ese año.



FONDOS NACIONALES

PARA SANTA FE

En Argentina la mayor cantidad de los gastos se concentran en manos de los gobiernos sub nacionales, y gran parte de ese gasto es financiado con recursos provenientes del gobierno Nacional, principalmente a través de la coparticipación. Sin embargo, el trabajo del CEYS destaca que del total de flujos que Nación “devuelve” a Santa Fe, vía gasto o vía coparticipación, el primer concepto es superior al segundo en todos los años del período bajo análisis (2011-2020). En esta línea, se destaca que, en promedio para el período 2011-2020, los recursos percibidos por Santa Fe desde Nación en concepto de coparticipación y leyes especiales fueron 26,8% inferiores a los gastos nacionales ejecutados en la provincia.

Finalmente, las transferencias discrecionales otorgadas al gobierno provincial de Santa Fe, representan en promedio para el período bajo análisis, tan sólo el 6,9% del gasto total. Por lo tanto, se puede considerar que la cuantía de estos recursos no es significativa a la hora de financiar los gastos provinciales.