Aforo del 100% para todos los eventos

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la resolución N°0575 y en el marco de la pandemia por Covid-19, dotó a los municipios y comunas de la potestad para disponer en sus jurisdicciones la autorización de realizar diversas actividades ocupando el máximo de la superficie disponible, tanto en espacios cerrados como al aire libre.Así lo anunció el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, quien indicó que la medida rige a partir de este jueves y fue tomada “luego de un análisis respecto del avance de la cuestión sanitaria, de disposiciones del orden nacional, y consultas con los distintos sectores económicos, sociales, culturales, deportivos y laborales de la provincia”.El funcionario explicó que “se decidió autorizar a cada uno de los municipios y comunas de la provincia para que empiecen a habilitar en estos ámbitos la ocupación total de la superficie en las actividades antes mencionadas”.Concretamente, el Artículo 1° de la resolución indica que “las autoridades municipales y comunales podrán autorizar en sus jurisdicciones la realización de actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales con ocupación del máximo de la superficie disponible tanto en espacios cerrados como al aire libre, en la medida que las condiciones de la infraestructura de las instalaciones o lugares donde se desarrollen las mismas aseguren el cumplimiento estricto de las restantes reglas generales de conducta obligatorias establecidas en los Artículos 3° y 4° del Decreto N° 1947/21; sin que fuera necesario el control de la temperatura de las personas en los ingresos”.Al respecto, Pusineri aclaró que si bien queda de lado el requisito de tomar la temperatura al ingreso de los establecimientos, “esto no significa que no deban cumplirse con las demás normas sanitarias, como la ventilación cruzada, el distanciamiento, y el uso del tapabocas cuando corresponda”.Finalmente, el ministro reconoció que este tipo de flexibilizaciones, “que responden al objetivo que siempre se tuvo de facilitar y permitir con la mayor libertad posible el trabajo en cada una de las actividades de la provincia, se puede adoptar en este momento fundamentalmente por el avance de la campaña de vacunación y los resultados que se están verificando”.La decisión del Gobierno de Santa Fe se produjo un día después que el Ministerio de Salud de la Nación resolvió que los eventos masivos en espacios al aire libre no tengan límites de aforo a partir de este martes, una medida adoptada ante el avance de las coberturas de vacunación, la estabilidad de los casos en un número bajo y la disminución de las hospitalizaciones y las muertes por más de 23 semanas consecutivas.Respecto al avance de la vacunación, ya esta cubierto el 91,6% de los mayores de 18 años con al menos una dosis y el 60% del total de la población con el esquema completo.La cartera destacó que las personas mayores de 18 años que concurran a estos eventos al aire libre deberán contar con, al menos, una dosis de vacuna aplicada, como mínimo, con una antelación de 14 días antes del evento.Además, "las jurisdicciones podrán establecer medidas sanitarias adicionales, temporarias y focalizadas, en atención a las condiciones epidemiológicas y sanitarias, con la finalidad de contener los contagios o para disminuir el riesgo de transmisión", explicó el Ministerio.