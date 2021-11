Premio internacional para Fito Páez

La Academia Latina de la Grabación® le entregó al artista argentino Fito Páez, el Premio Lifetime Achievement Award 2021 (a la Excelencia Musical) en la ceremonia que se realizó ayer, jueves 17 de noviembre, en el Four Seasons Hotel de Las Vegas, como parte de la semana de la 22º Entrega Anual del Latin Grammy®.

Primeras sensaciones de Fito, luego de recibir este importante reconocimiento: “Ay Dios! Vengo de la ciudad de Rosario, soy un hombre muy afortunado, no me gusta la falsa modestia, entonces lo que voy a decir es real. He tenido la suerte de formar parte del gran laboratorio artístico argentino de la música, porque al dejarme entrar a sus salas de ensayo, Litto Nebbia, Luis Alberto Spinetta y Charly García, que fueron tres mentores de parte de la invención de la música moderna argentina y americana, entonces me siento parte de un eslabón de todo el tesoro americano que se creó y que se inventó en todo el continente y de alguna forma no tengo más que gratitud, agradecimiento y alegría. Siento que medio que me la ligué de rebote, porque claro, cuando estás allí en la sala y está Charly García levantándote los dedos y te dice que la oncena se puede tocar o el Fa cuarta se puede tocar con muchísimas menos notas de lo que yo estaba tocando… o Luis Alberto Spinetta te dice que tenés que hacer un arreglo de cuerdas para tal orquesta, o tal cosa, bueno… todo eso evidentemente te pone en una situación de privilegio y de gran responsabilidad. No lo sabía eso yo en aquel momento, porque era muy pequeño cuando estaba con ellos, pero de alguna forma, es tan fuerte el lenguaje musical, y marca tanto la vida de las personas, tanto en los hacedores como en las escuchas, que inevitablemente pasa el tiempo y recibir este premio para mí es realmente una responsabilidad por un lado, y por otro lado cuando me llamaron de la academia pensé claramente, bueno me están llamando para que les devuelva todos los premios que me dieron, evidentemente me equivoqué. Así que bueno, con mucha gratitud, con mucho amor y con mucha alegría, recibo este premio precioso y se lo dedico a mi hijo Martín y a mi hija Margarita.”

El Premio Lifetime Achievement award se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades.

Luego de que su álbum “La Conquista del Espacio” obtuviera importantes reconocimientos a nivel global, el ganador de ocho Latin Grammys® y un Grammy®, Fito Páez, se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum “Los años salvajes” (parte de una trilogía musical).