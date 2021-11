Dos condenados por el crimen de Malcolm X serán absueltos

Un fiscal de Estados Unidos anunció que se anularán las condenas de dos hombres acusados de asesinar en 1965 al líder de los derechos civiles estadounidenses Malcolm X. La evidencia aportada por un documental de Netflix resultó clave.Según la Fiscalía del Distrito de Manhattan, Muhammad Aziz y Khalil Islam no obtuvieron la justicia que merecían en el caso.El fiscal Cyrus Vance Jr. reveló al diario The New York Times que el FBI y la policía ocultaron pruebas que, de haber sido tenidas en cuenta, habrían facilitado la absolución de los hombres, después de que una serie documental de Netflix, ¿Quién mató a Malcolm X?, planteara preguntas sobre dos de los hombres condenados en el caso.Malcolm X fue asesinado a tiros en un salón de baile de Nueva York delante de su familia. Aziz e Islam -junto con un tercer hombre, Thomas Hagan- fueron declarados culpables del hecho y condenados a cadena perpetua.Islam fue liberado en 1987 y murió en 2009, mientras que Aziz quedó en libertad condicional en 1985. Hagan, conocido también como Mujahid Abdul Halim, fue liberado en 2010 tras pasar más de 40 años en prisión.En el juicio, Hagan confesó haber asesinado a Malcolm X y declaró que ni Aziz ni Islam estaban implicados. Pero se negó a nombrar a los hombres que se habían unido a él en el ataque.El fiscal Vance, en entrevista con The New York Times, se disculpó en nombre de las fuerzas del orden diciendo que habían fallado a las familias de Aziz e Islam. "Esto apunta a la verdad de que, a lo largo de la historia, el sistema penal no ha estado a menudo a la altura de sus responsabilidades. Estos hombres no obtuvieron la justicia que merecían", indicó.En 2020, el ente investigador del distrito de Manhattan puso en marcha una revisión de las condenas tras reunirse con representantes del Proyecto Inocencia, un grupo jurídico sin ánimo de lucro que hace campaña para que se haga justicia con personas que, según sus registros, han sido condenadas injustamente.A principios de este año, las hijas de Malcolm X solicitaron que se reabriera la investigación del asesinato a raíz de las nuevas pruebas.En la petición, citaron la carta de un ex agente que en su lecho de muerte afirmó que la policía de Nueva York y el FBI conspiraron en el asesinato del líder afroestadounidense.Malcolm X fue un carismático defensor de los derechos de los afroestadounidenses. Tras años como destacado portavoz de la Nación del Islam -que abogaba por el separatismo de los negros estadounidenses-, sus opiniones se volvieron más moderadas. Tenía 39 años cuando lo asesinaron.