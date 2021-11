Arquitecto debe indemnizar con $2 M por no señalizar

El arquitecto que era el jefe de la obra del Metrofé -un sistema de carriles exclusivos para colectivos en la capital provincial- deberá pagar 2 millones de pesos en concepto de reparación del daño a la familia de Pablo Danilo Gutscher, un motociclista que murió en el lugar porque no se había cumplido con la limpieza y señalización de los trabajos.

Así fue resuelto en una audiencia de suspensión de juicio a prueba que se llevó a cabo ayer ante el juez Luis Octavio Silva en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El magistrado también dispuso que el arquitecto sea inhabilitado por un año para el ejercicio de la profesión. Asimismo, le impuso la obligación de elaborar tres videos en los que deberá explicar las medidas de seguridad que deben tomarse en las construcciones viales y el mantenimiento (iluminación, señalización, ausencia de sedimentos, entre otros) que debe hacerse para garantizar el cuidado de los transeúntes y ciudadanos en general. Los videos deberán ser publicados en un canal propio que el imputado deberá crear en la red YouTube.

“Los familiares de Gutscher se constituyeron en querellantes, participaron del proceso y manifestaron su conformidad con lo resuelto”, subrayó el fiscal Agustín Nigro, quien estuvo a cargo de la investigación junto con el fiscal Estanislao Giavedoni.



INCUMPLIMIENTO

Nigro detalló que “el siniestro vial en el que falleció Gutscher se produjo en la obra ‘Corredor Metropolitano Norte – Refuncionalización de Avenida Blas Parera’, también conocida como Metrofé”.

“El arquitecto imputado, que era el jefe de esta obra pública, incumplió con los reglamentos de su profesión”, sostuvo Nigro en la audiencia. “No mantuvo libre de arena, tierra y cemento el lugar, y tampoco señalizó con elementos reflectivos suficientes, balizas lumínicas y alumbrado artificial la calzada de la avenida Blas Parera, mano sur–norte, en inmediaciones de su intersección con la avenida Gorriti”, agregó.

El representante del MPA añadió que “debido a estos incumplimientos, la víctima no pudo advertir con la necesaria anticipación que la calzada estaba reducida, tuvo que realizar una maniobra súbita y derrapó con su moto”. Asimismo, indicó que “Gutscher quedó tendido en el asfalto y fue arrollado por un colectivo de la empresa Recreo”.



CONFORMIDAD

Nigro subrayó que “el imputado y su abogado defensor manifestaron estar de acuerdo con el mecanismo elegido y con lo resuelto”. Explicó que “debido a las características que tiene la suspensión de juicio a prueba, no se informa la identidad del imputado”.