Ben Hur es local en la tercera con Firmat F.C.

Este viernes se jugará la tercera fecha de Liga Provincial de Básquetbol de mayores, con Ben Hur jugando nuevamente como local.El equipo dirigido por Andrés Mandrille, que irá por su primera victoria, recibirá a Firmat F.C. desde las 21:30. Los árbitros en el Coliseo del Sur serán Danilo Molina y Leonardo Lastra.Luego de las caídas ante Olimpia de Venado Tuerto y Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, la BH tratará de no dejar pasar una nueva oportunidad para obtener la primera alegría en el torneo.Su rival vendrá a prolongar la recuperación de la semana pasada, ya que luego de debutar perdiendo ante Gimnasia en Santa Fe, posteriormente derrotó a Atlético Sastre de local.Por la misma Zona B se medirán a partir de las 21:30 Gimnasia de Santa Fe vs. Trebolense y Olimpia de Venado Tuerto vs. Atlético Sastre.En cuanto a la Zona C, Unión de Sunchales intentará mantener el invicto jugando otra vez en la Fortaleza del Bicho. A partir de las 21:30 recibirá a Atenas de Venado Tuerto, con el contralor de Marcelo Varela y Federico Reinheimer.Los demás partidos del grupo serán: a las 21:30 Brown de San Vicente vs. Americano de Carlos Pellegrini y Argentino de Firmat vs. Almagro de Esperanza.