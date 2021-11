Valiosos triunfos de Defensa y Patronato

Defensa y Justicia derrotó como visitante a Unión por 3 a 2 en el estadio "15 de Abril" de Santa Fe, en un encuentro correspondiente a la fecha 21 de la Liga Profesional.El "Halcón" arrancó en ventaja con un gol de Miguel Merentiel a los 19' de la etapa inicial, pero el "Tatengue", que se había mostrado superior, reaccionó y se puso 2 a 1 con tantos de Emanuel Britez y Claudio Corvalán a los 42' y 51', respectivamente.Ya en el complemento, Walter Bou decretó la victoria de la visita con dos goles, a los 10' y a los 21', logrando tres puntos vitales en la lucha por la clasificación a la Copa Sudamericana.Con algo de guapeza y mucha determinación, Patronato de Paraná dio vuelta un partido heroico contra Lanús como local, al superarlo por 3 a 2 después de remontar dos goles.El encuentro en el estadio "Presbítero Bartolomé Grella", con polémico arbitraje de Jorge Baliño, comenzó favorable al local desde el dominio, pero en la primera oportunidad el correntino José Sand no perdonó y a los 15' de la etapa inicial, adelantó al "Granate".Luego, los dirigidos por Luis Zubeldía aprovecharon un error de la terna arbitral que no vio el claro off side de Ignacio Malcorra, que apareció por el segundo palo para empujar un remate defectuoso de Lautaro Acosta.Patronato encontró el descuento antes del descanso, gracias al uruguayo Junior Arias.Y en el complemento, acompañado por el empuje de sus hinchas, Patronato lo dio vuelta con los tantos marcados por Héctor Canteros y Sebastián Sosa Sánchez.Al cierre de la edición jugaban Banfield y Aldosivi, en tanto que hoy se llevarán a cabo otros cuatro encuentros, de acuerdo con este detalle:Estudiantes vs. Huracán, Germán Delfino;San Lorenzo vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor Pitana;Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz, Pablo Echavarría y Talleres vs. Vélez Sarsfield, Facundo Tello.