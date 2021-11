Se correrá mañana la penúltima del Play Off

Ya no hay tiempo para las especulaciones. Es que con solamente dos fechas por disputarse en el Play Off, la penúltima cita de la temporada 2020/2021, que se anuncia para mañana en Vila, podría resultar definitoria para la mayoría.El circuito "Juan F. Basso", propiedad de la Asociación Midgets del Litoral, volverá a encender sus luces para iluminar a pleno otra jornada apasionante de una categoría que logró sobreponerse a muchas dificultades para ir cerrando, en estas dos últimas fechas, un certamen que plantea un desenlace apasionante.Es que son varios los postulantes a quedarse con la recompensa mayor en este interminable Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti" - "Copa Forni Sport", iniciado el 25 de enero de 2020.Algunas suspensiones, de esas que nunca faltan en las competencias que se realizan en los escenarios de tierra cuando el tiempo atenta contra las buenas intenciones de los organizadores, hicieron su parte.Pero, la interrupción más prolongada respondió a los efectos causados por la pandemia de Covid-19, que se extendieron a lo largo de varios meses.Incluso, luego de reanudarse la actividad, una nueva paralización, derivó en otro importante período de inactividad, hasta que llegó la tan ansiada normalidad sanitaria y la categoría pudo volver a funcionar sin contratiempos.Primero, logró cerrarse la Etapa Regular con la consagración de Hernán Filippi, que hasta ese momento había acumulado tres victorias, que lo habilitaban por mérito propio a luchar por el título.El piloto de Freyre, no tuvo un buen arranque en el Play Off y cedió de manera transitoria el liderazgo a manos del actual campeón Gonzalo Zbrun, que pudo conseguir el triunfo necesario en esa instancia.Sin embargo, la respuesta de Filippi no tardó en llegar y con su cuarto halago, recuperó la vanguardia, que le permitió instalarse en un lugar de privilegio, ahora más firme y con menos puntos en juego.De todos modos, nada está definido, porque en dos carreras se pueden dar una buena cantidad de variantes -o no- en el ordenamiento de las posiciones, que mañana, seguramente, aportarán mayores precisiones, de cara al cierre del campeonato más extenso en el historial de la AML.Se considera oportuno recordar que los cuatro pilotos que se ubican detrás de la línea de Filippi en el Play Off, todavía no ganaron, un requisito indispensable para quedarse con el número 1.de acuerdo con el informe de la entidad fiscalizadora, estos son los horarios fijados para la actividad de mañana:apertura del Predio Deportivo "Octavio Bessone";apertura del registro de inscripciones;cierre de inscripciones;reunión de pilotos, pruebas no obligatorias y vuelta de presentación;series, semifinales, prefinales y final.Hernán Filippi es el líder con 113 puntos; Eugenio Mautino tiene 100; Ezequiel García 98; Martín Ferrari 90; Matías Audino 89; Federico Maletto 88; Matías Franco 87; Gonzalo Zbrun 86; Marcos García 78; Néstor Bosio 71; Nicolás Scandalo 69; Javier Penezone 64; Jorge Walker 60; Hernán Calvi 59; Cristian Molardo 46 y Leandro Giraudo 40.