El presidente Alberto Fernández afirmó ayer ante una Plaza de Mayo repleta que el Día del Militantes es un buen día para empezar "la segunda etapa del Gobierno", acompañado por los principales referentes del Frente de Todos, que lo respaldaron tras el resultado de las generales.

"El Presidente que está acá es el que eligió el pueblo argentino en 2019", remarcó el jefe de Estado, que fue el único orador de la jornada y también sobre el escenario, ya que los funcionarios y dirigentes sociales y gremiales se quedaron abajo.

Según dijo, a partir de ahora comenzará la recuperación económica, pese a que señaló que "todavía quedan muchas batallas por dar", como la inflación y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Escuché mucho estos días Si perdieron ¿Qué celebran? El triunfo no es vencer, sino es nunca darse por vencidos. Hoy lo que estamos festejando acá es que la militancia le fue a levantar los brazos al que estaba derrotado", recalcó el jefe de Estado.

En un capítulo dedicado a la oposición, Fernández disparó: "Todos vimos cómo especularon con el dólar, cómo nos avisaron que iban a terminar con las indemnizaciones, cómo iban a ir por la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿Todos lo escuchamos no?".

"Un periodista se animó a decir que esta semana iba a haber una Asamblea Legislativa. El Presidente que está acá es el que eligió el pueblo argentino en 2019", apuntó.

Además, el Presidente también habló de las próximas elecciones y arengó: "Tenemos que hacer lo necesario para que en 2023 aseguremos un triunfo rotundo".

"Mi mayor aspiración es que en 2023, desde el último concejal hasta el presidente de la República lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos", lanzó Fernández, al dejar abierta la puerta a una elección primaria dentro del frente oficialista, algo que hasta el momento no ha sucedido.

En esa línea, el mandatario argentino continuó: "Los matices y las diferencias empecemos a ponerlas sobre la mesa para que lleguemos a 2023 con toda la fuerza que necesitamos".

"Si algo hicimos bien, fue crear el Frente de Todos. Quiero que el tiempo que se inicia no sea de silencio, sino de profundo debate, que cada uno pueda decir lo que piensa, y que podamos encontrar una síntesis que nos permita avanzar", expresó.

En otro tramo de su discurso, le pidió a la militancia mayor trabajo territorial: "Díganles a sus vecinos que hay una Argentina que está por construirse y que tienen un Gobierno, un Presidente y una vicepresidenta que quieren trabajar en el mismo sentido".

Al afirmar que tras la pandemia "empieza a asomar un futuro mejor", el jefe de Estado detalló: "Lo vemos cuando vemos cómo está la economía argentina, que está creciendo a un ritmo superior al 9%, una de las economías que más crece en todo el mundo. Que con el crecimiento de este año va a recuperar, seguramente, lo que se ha perdido en la pandemia".

"Tengo muy en claro que queda mucho por hacer, y aunque nos acompañó mucha más gente hay muchos que todavía descreen. Yo quiero decirles a todos y todas que el triunfo no está en vencer sino en nunca darse por vencidos", subrayó.

En ese sentido, el Presidente agregó: "Nos quedan muchas batallas por dar como terminar con el problema de la deuda, enfrentar definitivamente a los formadores de precios para controlarlos y decirles basta , que el crecimiento que tanto añoramos llegue a cada rincón de la patria y que no se concentre en el centro del país sino que se vaya al norte y al sur".

Al reflexionar sobre el Día de la Militancia, el mandatario expresó: "Hoy recordamos el regreso del General Perón a la Argentina, un 17 de noviembre, allá por el año 1972, cuando millones de argentinos fueron a recibirlo para que cuando pisara tierra argentina viera argentinos abrazándolo".

"Esa maravillosa militancia que durante tantos años resistió para que el General volviera a la Argentina nunca murió, fue recreándose en los hijos de aquellos resistentes", concluyó. (NA)