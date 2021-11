Comenzó la aplicación de dosis de refuerzos al personal de salud

Este miércoles comenzó a aplicarse en la provincia de Santa Fe la tercera dosis o de "refuerzo" contra el coronavirus al personal de salud que hayan recibido la segunda dosis con, al menos, 6 meses de antelación. Lo mismo acontecerá también con las personas mayores de 70 años, independientemente de la vacuna que tengan. Sobre este tema, la ministra de Salud, Sonia Martorano, visitó ayer el hospital Provincial de Rosario ante el inicio del operativo de vacunación de dosis refuerzo para el Covid-19 y destacó el desarrollo de la campaña de inmunización que permite contar un 68% de los santafesinos con esquema completo. “Los agentes de salud están empezando a recibir las dosis de refuerzo, tras al menos seis meses desde la segunda dosis. Aquellos que no sean vacunados en su lugar de trabajo, tendrán que anotarse en el Registro Provincial de Vacunación y serán citados por mensaje de texto y correo electrónico”, puntualizó Martorano.

Del mismo modo, la titular de la cartera sanitaria diferenció las dosis de refuerzo con la terceras dosis y aclaró: “Hace dos semanas que estamos aplicando las terceras dosis para completar esquemas, esto sucede en mayores de 50 años que hayan recibido dos vacunas Sinopharm y los inmunocomprometidos, en el caso de los últimos si iniciaron un tratamiento y no fueron inscriptos con esa condición, podrán acercarse a cualquier vacunatorio con un certificado médico”. Por su parte, la funcionaria hizo un detalle sobre los diferentes grupos que se están vacunando y enumeró: “El 68% de la población de la provincia ya tiene dos dosis, asimismo estamos enfocados en personas de 3 a 11 años (330 mil que recibieron su primera dosis), al igual que el grupo de 12 a 17 dónde el 80% ya tiene su primera vacuna y el 50% completó el esquema”. Para cerrar, Martorano planteó las metas para fin de año y afirmó: “Vamos a completar las dosis de refuerzo para todo el personal de salud y los mayores de 70 años”.



SIN REPORTE

Mientras tanto, por problemas en las bases de datos del Ministerio de Salud de la Nación, este miércoles no se emitió el reporte epidemiológico a nivel provincial. De todos modos, se informó que en la provincia de Santa Fe se registraron 50 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Hasta el momento, en lo que va de noviembre, se registraron tan sólo 4 casos de Covid-19 en Rafaela, que suma 14.860 y 320 muertes desde el inicio de la pandemia. A nivel provincial, el acumulado hasta el día de la fecha es de 471.018 y 8.617 víctimas fatales.