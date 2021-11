“Prefiero que la norma rija lo general y que la excepción sea la particularidad”

El presidente del Concejo Municipal, el radical Germán Bottero, habló tras el encuentro con funcionarios del Ejecutivo por la modificación del código urbano y señaló: “Teníamos esta reunión pendiente con las áreas técnicas del municipio, para que en base a una reunión que habíamos tenido hace algunos meses con el Centro Comercial, pasar un poco en limpio estas diferencias. Muchas se solucionaron en el transcurso de múltiples reuniones que se han tenido y quedan algunas diferencias. Sobre algunas, va a ser muy difícil encontrar un punto de encuentro; no se ha logrado en todo este tiempo de reuniones y tampoco creo que tampoco vaya a ser el Concejo el que lo logre. Me parece que se va a terminar votando y que cada concejal tome su decisión”.

El radical, señaló que “estoy hablando concretamente de ese espacio verde a reservar en un área de macro centro, para tener una idea rápida hablamos de las 10 cuadras alrededor de la plaza. En el resto de las cuestiones, creo que el acuerdo está más fácil; me refiero a alturas máximas, había una diferencia con cocheras que ya fueron subsanadas. Me parece que si bien no puedo aventurar lo que sucederá, es probable que haya todavía una reunión con las cámaras que hicieron este pedido. Después, la idea del Concejo sigue siendo la misma, es decir, que sea la actual composición la que vote este proyecto, ya que aquí hay muchos concejales que trabajaron en este tema desde hace mucho tiempo”.

“Nos quedan pocas semanas, pero reitero, esperamos poder votarlo y darle al Ejecutivo, a los desarrolladores y a todo el mundo que involucra la construcción, una herramienta que claramente se aggiorna, se adecúa a nuevos tiempos, que son dinámicos y que ya lo sabemos. Hoy hablamos con Diego Martino, que quizás las revisiones no deban pasar en 13 o 14 años como sucedió desde el 2008 hasta este 2021, sino que a lo mejor el año que viene o el otro debamos ajustar cosas que no funcionaron o perfeccionarlas. Tenemos que dinamizar este proceso y se trataría de no legislar por la excepción, sino dar una herramienta superadora, Es cierto que en el último tiempo se han estado haciendo muchas excepciones, tal vez precisamente por un código que quedó viejo, que fue moderno en su momento pero que en algunas cuestiones quedó desactualizado y yo prefiero siempre que la norma rija lo general y que la excepción sea la particularidad. Cuando tenés muchos pedidos de excepciones que empiezan a entrar por comisión de Patrimonio, por la comisión de Desarrollo, es porque algo no está funcionando. Hoy estamos en esta situación”, finalizó el presidente del Concejo Municipal.