Con un sencillo acto se celebró el día de la militancia peronista

Como en distintas partes del país, este miércoles 17 de noviembre se celebró en Rafaela el día de la militancia peronista. La iniciativa se replicó a través de un acto sencillo que se desarrolló en el busto del Gral. Juan Domingo Perón ubicado al inicio de Bv. Roca, donde se descubrió una placa y se colocó una ofrenda floral a modo de homenaje. "Las máximas autoridades nacionales de la CGT han tomado un decidido rol protagónico ante este nuevo aniversario proponiendo un acto masivo donde nos mostremos unidos y donde quede en claro nuestro apoyo a una agenda que mejore el salario, genere más empleo y fortalezca a la producción", anunciaron los manifestantes en esta jornada tan especial.

Estuvieron presentes autoridades locales, como el concejal del PJ Jorge Muriel y la reciente concejala electa Valeria Soltermam, sindicalistas, miembros de la CGT Rafaela, como Roberto Oesquer, secretario general y Marcelo Lombardo, secretario adjunto, representando a la UOM y a SOIVA, respectivamente, compañeros del Sindicato de la Carne, de Luz y Fuerza, de SMATA, miembros de la Juventud Peronista y jóvenes que se han sumado para compartir estos espacios con compañeros de experiencias, donde recordaron distintas anécdotas.

Se interpretó el Himno Nacional Argentino a "capela" en el inicio de este acto bien argentino, como no podía ser de otra manera, y luego se leyó un saludo del senador departamental Alcides Calvo, que no pudo estar presente por compromisos previamente asumidos. "Sabemos que después de una elección donde el espacio no ha ganado a nivel local, y que puede ser difícil, eso le da más bronca a la oposición porque no estamos tristes ni desanimados. En la ciudad y en el departamento hemos podido retener nuestros votos, algo que cuesta y que es difícil, y se ha mejorado la elección a concejales también, remontando una PASO donde parecía que el resultado iba a tener mayor diferencia. En la provincial, y a nivel nacional, el margen se ha achicado y sabemos que no nos pueden quitar ese espíritu y esa fortaleza y este compromiso que tenemos para seguir militando. Ahora tenemos que hacer realidad las esperanzas puestas de mucha gente que apuesta a este proyecto político y que está esperando respuestas después de una pandemia muy dura y de una crisis económicas que aún estamos pasando. Igualmente, nos permite encontrarnos y compartir y también valoramos eso, el poder estar presentes entre compañeros, jóvenes y mayores de todas las edades de la ciudad y la zona, pero compartiendo un día de unidad para nosotros, un día significativo y un día especial", expresó Nicolás Rodríguez, integrante de Juventud Peronista, que ofició de conductor del evento.

También tuvieron la palabra y rememoraron distintas anécdotas con discursos relacionados a la historia y lucha de anteriores militantes y cómo se logró levantar el monumento, el músico local Sergio Grazioli, Daniel Martínez y Roberto Ponzetti, del Sindicato de la Carne. "Hay que volver a leer a Perón para formar a las nuevas generaciones. Hay que volver a la calle y persuadir a muchos argentinos, trabajadores que están obnubilados por esa derecha que manejan los grandes medios de comunicación y terminan confundiéndose. Todas las conquistas sociales se las debemos a Perón, a Eva Perón y a los gobiernos peronistas. Pensemos en crear un museo del peronismo en Rafaela, donde hay muchos elementos que tenemos y una historia muy rica que es bueno no olvidarla y tenerla presente para transmitirlo a las futuras generaciones", expresó Grazioli.

Para finalizar, los presentes cerraron el evento entonando, también "a capela" la marcha peronista, y luego se trasladaron a la sede de CGT (Arenales 637 ) donde compartieron un video alegórico y música en vivo en la interpretación de compañeros militantes.