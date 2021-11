La dirigencia rural espera un guiño del nuevo Congreso

Las elecciones del último domingo dejaron mucha tela para cortar a la hora de analizar los resultados. Al igual que en las PASO, quedó claro que los oficialismos, nacional y provincial (en el caso de Santa Fe), recibieron un duro revés en las urnas. Mediante el sufragio, gran parte de la ciudadanía expresó su malestar por las formas y el rumbo que decidió implementar el kirchnerismo.

En la misma sintonía, fueron varios los sectores productivos que mostraron su disconformidad con las políticas aplicadas, en detrimento del crecimiento y desarrollo de numerosas actividades que sufren los avatares de la macroeconomía. Desde la Mesa de Enlace han analizado los resultados y los dirigentes ansían que los embates hacia el campo cesen, teniendo en cuenta las medidas que se fueron tomando con gran perjuicio para algunas cadenas agroalimentarias, como por ejemplo la cárnica.

“Se votó para frenar un proceso en donde el Gobierno venía tomando decisiones equivocadas. Pero eso no significa que con quienes han sido elegidos ya se resolvió el problema; es nuestro sector, el agropecuario, uno de los que con mucha contundencia puede y debe marcar un rumbo a seguir”, indicó el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni.



Y agregó: “pedir que nos saquen el pie de encima para que podamos producir y generar desarrollo, progreso en el interior y generar trabajo, para sacar a la gente de la dolorosa pobreza. Estoy convencido de que no vamos a salir de esta tremenda situación festejando no haber perdido por mucho o haber ganado por poco o por mucho y menos echándose culpas unos a otros”.

Desde FAA esperan que a partir de la nueva composición del Congreso de la Nación, “se abra una nueva etapa para nuestro país”. Al respecto, el dirigente expresó: “es fundamental que se construyan políticas públicas consensuadas y las urnas expresaron que es tiempo que eso se haga realidad. Se ha dado un paso para que tengamos un Congreso capaz de ejercer un contrapeso con el Gobierno central, para hacer escuchar las voces de los argentinos y las necesidades de las provincias”.

Achetoni también se refirió al discurso que grabó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, emitido el domingo por la noche cuando la tendencia ya era irreversible para el oficialismo en varias provincias. “Nos sorprendió el mensaje anunciando que convocará a la oposición y enviará un plan al Congreso; lamentamos que esa decisión sea después de una derrota electoral y no haya sido parte de su plan de gobierno en estos dos años que ya transcurrieron. El país y todos los argentinos hemos estado sufriendo la inflación, la creciente pobreza, muchos hemos perdido seres queridos y/o condiciones de vida en este tiempo”, resaltó.



“ESPERAMOS UNA REACCIÓN SERIA”

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también se expidió sobre el nuevo escenario político pos elecciones. En ese sentido, su presidente Jorge Chemes puntualizó en los números registrados: “muestran que los cuestionamientos de nuestra entidad han tenido sustento y que el malestar del campo ha sido un común denominador con muchos segmentos productivos, económicos y de trabajo que conforman la economía y la sociedad argentina”.

Por eso, reflexionó: “aspiramos a que este resultado sea definitivamente el punto de inflexión para que oficialismo y oposición trabajen en la búsqueda de soluciones a los graves problemas comunes de todos los argentinos porque necesitamos ver más allá”. Y concluyó: “esperamos que, a dos años de gestión de este Gobierno, haya una reacción seria y de fondo para que el campo y todos los que generamos trabajo, alimentos, y recursos genuinos podamos trabajar, invertir y progresar”.



“DEJEN DE LADO LOS INTERVENCIONISMO”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, fue otro de los dirigentes de la Mesa de Enlace que brindó su opinión sobre los resultados electorales y puso el foco en las necesidades del sector agropecuario que, al mismo tiempo, busca aportar su granito de arena para sortear una crisis de grandes dimensiones.

“Reclamamos que se abran totalmente las exportaciones de carne porque nuestro país no puede seguir dejando pasar oportunidades; que dejen de lado los intervencionismos en los mercados, ya sea en las materias primas o bien en los precios de los alimentos”, solicitó.

Precisamente, hizo hincapié en los graves daños que sufrió la ganadería argentina en los últimos meses a partir de las restricciones implementadas. Días atrás, se conoció que Uruguay desplazó a Argentina como segundo proveedor de carne a China y Pino expresó todo su malestar: “esto nos pasa por tener un Gobierno que no nos deja exportar lo nuevo ni sacar lo que está en las cámaras frigoríficas, complicando el mercado y haciéndonos perder a todos”.