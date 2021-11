La Primera Copa Argentina sin equipos de nuestra Liga

La Copa Argentina 2022, que se jugará a partir del 4 de febrero próximo, la disputarán 64 equipos de las distintas categorías. Serán 26 clubes de la LPF, 15 de la Primera Nacional, 6 de la Primera B, 10 del Federal A, 4 de la Primera C y 3 de la Primera D. Desde que se reeditó en 2011, todas las ediciones habían tenido la participación de Atlético de Rafaela y, en algunas oportunidades, de Unión de Sunchales, representando a la Liga Rafaelina.

Debido a la floja campaña de ambos que no les permitió clasificar en la actual temporada, en la Primera Nacional y el Federal A, respectivamente, será la primera ocasión en que clubes de la LRF no tengan presencia. Asimismo, cabe mencionar que el Regional Amateur en el cual intervienen otros clubes, como Ben Hur, 9 de Julio, Argentino Quilmes y Libertad, no es tenido en cuenta para la Copa, en una decisión ya largamente debatida sobre las discriminaciones hacia el fútbol del interior por parte de AFA, ya que Primera C y Primera D cuentan con cupos para jugarla.

Atlético de Rafaela jugó 22 partidos en la Copa Argentina, con nueve victorias, ocho empates y cinco derrotas. Su mejor actuación fue en la edición 2013/14 cuando llegó a semifinales, perdiendo en Formosa 2 a 0 ante Huracán, que luego sería el campeón.

El Bicho Verde sunchalense tuvo dos recordadas participaciones ante dos clubes muy reconocidos del fútbol argentino, como San Lorenzo en 2016 (perdió 3 a 1) y ante Huracán en 2019 (cayó 2 a 0).

La actual edición se definirá entre Boca Juniors y el ganador de Godoy Cruz de Mendoza y Talleres de Córdoba que disputarán la semifinal el próximo 1 de diciembre en el Estadio Juan Gilberto Funes, en San Luis.

Los equipos que jugarán la Copa Argentina 2022 serán los siguientes por categoría:

Liga Profesional (26): Aldosivi, Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Boca Juniors, Central Córdoba (SGO), Colón, Defensa y Justicia, Estudiantes (LP), Gimnasia (LP), Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Lanús, Newell's, Patronato, Platense, Racing Club, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento, Talleres, Unión y Vélez Sarsfield.

Primera Nacional (15): Agropecuario, Almirante Brown, Barracas Central, Belgrano, Brown de Adrogué, Deportivo Morón, Ferro Carril Oeste, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia de Mendoza, Güemes (SGO) - Independiente Rivadavia, Quilmes, San Martín (TUC), Tigre y Tristán Suárez.

Primera B (6): Acassuso, Colegiales, Flandria, J. J. Urquiza, Los Andes y Sacachispas.

Federal A (10):Central Norte, Chaco For Ever, Cipolletti, Deportivo Madryn, Gimnasia y Tiro, Olimpo, Racing (CBA), Sol de Mayo, Sportivo AC y Sportivo Peñarol.

Primera C (4): Central Córdoba (ROS), Deportivo Laferrere, Dock Sud e Ituzaingó.

Primera D (3): Cambaceres, Liniers y Puerto Nuevo.