Felicidad plena por la clasificación al Mundial

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi dijo tener una "inmensa alegría" por haber conseguido la clasificación al Mundial de Qatar 2022 cuatro fechas antes de terminar la Eliminatoria sudamericana, luego del empate sin goles con Brasil en San Juan. "Recién aterricé en París con la inmensa alegría de haber conseguido el objetivo del pase al Mundial de Qatar. Es sin duda la frutilla del postre en un año muy especial que vivimos con nuestra selección", expresó Messi.

El jugador del PSG llegó a la capital francesa junto a sus compañeros Angel Di María y Leandro Paredes, quienes también estuvieron frente a Brasil y viajaron en un vuelo charter. Messi agradeció al público "por todo el cariño que siempre nos dan" y prometió que "en enero si Dios quiere nos estaremos viendo otra vez".

Luego se refirió a su presente y futuro en el equipo parisino, al que llegó esta temporada luego de toda una vida en el Barcelona de España, y señaló que "ahora toca cambiar el foco porque sigo teniendo también muchas ganas de continuar luchando para conseguir los objetivos que nos marcamos acá en el PSG". "Quiero seguir enfocado y trabajando para lograrlo. Ya falta apenas un mes y medio para el 2022 y me gustaría terminar este año de la mejor manera posible y con más buenos momentos que podamos lograr en Francia. Abrazo a todos!!!", expresó el ídolo argentino en su cuenta de Instagram.



"UN AÑO MAGNIFICO"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, calificó de "un año magnífico" el 2021, luego de conseguir la clasificación al Mundial de Qatar 2022 cuatro fechas antes del final de las eliminatorias sudamericanas. "Este año fue magnífico. La obtención de la Copa, la clasificación al Mundial y el invicto... Todo fue soñado", aseguró Scaloni en la conferencia de prensa posterior al partido disputado en el estadio Bicentenario de San Juan.

El equipo albiceleste logró el pasaje al mundial qatarí luego del empate con Brasil (0-0) y el triunfo de Ecuador sobre Chile por 2 a 0 en Santiago. El DT oriundo de Pujato, en Santa Fe, agregó que "haber conseguido la clasificación tanto tiempo antes del final, en una Eliminatoria durísima, es algo para estar orgullosos".

Sobre el duelo con el equipo dirigido por Tite, Scaloni señaló que fue "un encuentro trabado, duro, difícil", ya que la "verdeamarelha" fue a San Juan "a hacer su partido, a intentar que no juguemos" y resaltó que el equipo argentino "se adaptó a las circunstancias".

"Sacamos cuatro puntos contra dos rivales dificilísimos. A todos nos gusta ganar, es evidente, pero estos partidos hacen que el equipo madure. Sin dudas, el balance es positivo", refirió.

En cuanto a cómo avizora la preparación para el Mundial, que se disputará en un año, Scaloni fue tajante: "Lo dije 50 veces, hoy no hay posibilidad de jugar con los europeos. Jugaremos con los que podamos, pero no creo que haya rivales superiores a los que estamos enfrentando".

Cabe recordar que Brasil y Argentina son hasta ahora los primeros dos equipos sudamericanos clasificados al Mundial de Qatar 2022. Detrás de ellos se ubican Ecuador y Colombia en los puestos directos de clasificación y Perú, que se estaría quedando con la plaza para el repechaje. Aún restan cuatro fechas para el final de la eliminatoria sudamericana, las cuales se disputarán entre enero y marzo del 2022.