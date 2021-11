Precios de entradas en BH

El área de prensa de Ben Hur informó los precios de las entradas para el partido de la primera fecha del Regional Amateur, que el Lobo disputará como local el sábado a las 21 ante Miramar de Arroyo Aguiar.

La entrada general tendrá un costo de 600 pesos, mientras que damas, jubilados y menores abonarán 300 pesos. El acceso a platea Norte será de $100 y a la platea Central $ 200.

Los deportistas del club ingresarán gratis, pero para acceder a este beneficio deberán retirar su entrada en Secretaría de la institución hasta el día viernes.



TASCON EN QUILMES

Argentino Quilmes sumó un refuerzo más este miércoles, se trata del defensor Bruno Tascón, proveniente de Atlético de Rafaela.



CAMBIO UNA CANCHA DE LAS SEMIFINALES

En la sesión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol se informó anoche de un cambio de escenario a lo informado el martes, para las semifinales del Torneo Clausura. Por motivos de seguridad (pedido de la policía) no se jugará en Quilmes y fue programada la cancha del autódromo de Atlético.

Estadio: Autódromo – Atlético de Rafaela, Reserva (15.30 horas): Brown de San Vicente vs. Ben Hur.

Primera División (17 horas): Brown de San Vicente vs. Ferrocarril del Estado. La parcialidad de Brown ocupará el sector local, en tanto que los parciales de Ben Hur y Ferro irán al sector visitante.

Estadio: Peñarol: Reserva (15:30 horas): Dep. Libertad vs. Atlético de Rafaela. Primera División (17 horas): Sportivo Norte vs. Atlético de Rafaela.

La parcialidad de Atlético de Rafaela irá a la tribuna visitante, en tanto que los hinchas de Dep. Libertad y Sportivo Norte ocuparán el sector local.La final será el viernes 26/11.

La final será el viernes 26 de noviembre.



PRIMERA B

La Primera B jugará la 3ª fecha el lunes 22 a las 15.30 hs. Reserva y 17 hs. Primera, a excepción de: Argentino de Vila vs. San Isidro a partir de las 18 hs. Reserva y 19.30 hs. Primera e Independiente de Ataliva vs. Arg. Humberto a partir de las 19 hs. Reserva y 20.30 hs. Primera.

Las Semifinales (Jueves 25/11) de la Zona Norte se jugarán en canchas de Unión de Sunchales y Arg. Humberto o Indep. Ataliva. La Zona Sur jugarán en cancha de Florida y Brown de San Vicente.