Celebración de Año Nuevo en Nueva York solo para vacunados

La tradicional celebración de Año Nuevo en Times Square en Nuevas York estará reservada este año exclusivamente para personas que estén vacunadas contra coronavirus con ambas dosis, anunció el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio. "Únanse a la multitud, únanse a la alegría, únanse a un momento histórico en el que la ciudad de Nueva York proporciona una prueba más al mundo de que hemos vuelto al 100%", expresó Bill de Blasio.Aquellas personas que no puedan presentar un certificado de vacunación debido a una discapacidad deberán mostrar el resultado negativo de una prueba PCR en las 72 horas anteriores al evento.Contrario a Nueva York, otras ciudades del mundo cancelaron las celebraciones de Navidad y Año Nuevo como Londres y Ámsterdam.Actualmente Estados Unidos está atravesando la "ola de los no vacunados". Se estima que más del 45% de la población norteamericana no tiene ni siquiera una dosis y se registran más casos de aplicación de terceras dosis.