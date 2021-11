Noticias al Cierre

HABRÁ SESIONES ORDINARIAS EN EL

CONGRESO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

El presidente Alberto Fernández extenderá las sesiones ordinarias del Congreso hasta el próximo 31 de diciembre a través de un decreto que firmará en las próximas horas, tal como anticipó NA. Además, el jefe de Estado firmará otro decreto con la prórroga de la Ley Indígena, que se vence el próximo 23 y tiene dictamen de comisión, pero no alcanzará el tiempo para llevarlo al recinto. Al tratarse de una prórroga de las ordinarias, el Congreso puede tratar un temario propio y sin limitaciones, ya que si fueran extraordinarias, el debate debe tener una agenda específica de proyectos.



EL BANCO CENTRAL ESTIMÓ QUE EL PIB

ARGENTINO CRECERÁ CERCA DEL 9%

El Banco Central estimó que el PIB argentino crecerá cerca de 9% este año y aseguró que en los próximos meses hará "esfuerzos para propiciar un entorno macroeconómico con menores niveles de inflación". "La actividad económica continuará recuperándose, impulsada tanto por las flexibilizaciones de actividades y aforos como por las políticas de estímulo a la actividad de los sectores más rezagados y estratégicos implementadas por el Gobierno Nacional y el Banco Central", sostuvo la autoridad monetaria.



EL BANCO MUNDIAL PROYECTÓ UN

ACUERDO ENTRE ARGENTINA Y EL FMI

La vicepresidenta del Banco Mundial, Carmen Reinhart, pronosticó un acuerdo entre la Argentina y el FMI, y consideró que un default del país con el organismo no sería "ni el primero ni el último" de la historia. Al referirse a la deuda que el país mantiene con FMI, proyectó que va a haber un acuerdo, pero aclaró que todavía "es muy prematuro" para augurar detalles y recordó que ya hubo casos de default con la institución.



VOLVIERON LOS FONDOS BUITRES CON

UN PEDIDO DE EMBARGO POR LA DEUDA

Tres fondos buitres (Attestor Master Value, Trinity Investments y Baindridge Capital) presentaron ante la Justicia de Nueva York un nuevo pedido de embargo contra la Argentina, en reclamo de una deuda por 230 millones de dólares. Se trata de fondos especulativos que rehusaron ingresar en los canjes de deuda previos, y ahora piden embargar activos locales en la Reserva Federal de Nueva York. La solicitud fue realizada ante la jueza Loretta Preska, quien está a cargo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde sucedió al juez Thomas Griesa.



FUERTE CAÍDA EN ACCIONES MIENTRAS

EL MERCADO AGUARDA POR EL PLAN

Las acciones líderes cayeron ayer 3,6% en la Bolsa porteña y los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street bajaron hasta 7%. Por ahora la reacción del mercado bursátil al resultado electoral del domingo es negativa, y en los operadores lo adjudican a que están pendientes definiciones claves sobre la negociación con el FMI.



GOBIERNO Y UIA ANALIZARON CÓMO

CONVERTIR PLANES SOCIALES EN EMPLEO

El Gobierno y la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) analizaron cómo transformar los planes sociales en empleo efectivo, informó la central empresarial. El tema fue evaluado durante un encuentro que el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, mantuvo con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. "La agenda del encuentro incluyó los desafíos en materia de integración social y generación de empleo", informó la central fabril en un comunicado.



SUBA DE DÓLARES FINANCIEROS

POR EL NUEVO AJUSTE AL CEPO

Los dólares financieros como el MEP y el contado con liquidación operaron hoy con subas de hasta 6% como consecuencia del refuerzo del cepo cambiario dispuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y una menor intervención del Banco Central en el mercado, donde compró USD 50 millones. En medio de ese clima, el dólar blue volvió a escalar posiciones -levemente- a $200,50 por encima del cierre de la jornada anterior, en el que había terminado por debajo de los $200.