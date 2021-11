Guillermo Ortelli se retirará en San Juan

"Estoy contento con la decisión porque siempre dije que me quería escuchar cuando esto me ocurra. Y cuando me preguntaban hasta cuándo iba a correr les decía que no sabía, porque nunca lo pensé. Pero este año volviendo de Posadas se me cruzó la idea", dijo Guillermo Ortelli en el final de las notas con los medios.El piloto de Salto volvió a salir de la ACTC para encontrarse con los hinchas que por momentos cortaban el tránsito de calle Bogotá y puso en marcha el Chevrolet con el que consiguió su último título en 2016 y con el que correrá 5 de diciembre en el autódromo "San Juan - Villicum".La ACTC le obsequió una copa especial por los siete títulos logrados en Turismo Carretera, todos con Chevrolet, en los años 1998, 2000, 2002, 2008, 2011 y 2016. El trofeo en cuestión es la "Copa de los Presidentes", que fue creada en 2016 para premiar quien a partir de ese año se adjudique cuatro títulos consecutivos o seis alternados."Es un día difícil para mí y para el automovilismo. Seguramente él dejará de competir, pero nunca dejará de ser amigo de esta casa que lo vio nacer. Tiene mucho por recorrer y le quedan muchas cosas por hacer. Ayer hizo cosas deportivas y en poco tiempo lo hará desde otro lugar. Gracias Guillermo, porque grandes como vos hay pocos. Juan Gálvez, el más grande, y después Guillermo Ortelli. No es poco", dijo Hugo Mazzacane, quien tomó primero la palabra y se la cedió con un "ahora hacete cargo".Además de la comisión directiva de la ACTC, de la cual Ortelli forma parte como vocal titular 2°, en la sede teceísta hubo algunos pilotos como Christian Ledesma, Juan Pablo Gianini y Martín Ponte.También algunos técnicos, como Guillermo Kissling, quien trabajó con el séptuple campeón y tiene una gran relación. Estuvo además Gustavo Lema, dueño del equipo JP Carrera donde compite actualmente y quien le ofreció la dirección deportiva en 2022.Ortelli logró además dos títulos de Top Race en 2001 y 2005, tres subcampeonatos en Fórmula Renault Argentina, TC2000 y Top Race, además de 54 victorias, repartidas entre 32 de Turismo Carretera, 13 de Top Race, 9 de TC2000 y 1 en Turismo Nacional.Guillermo Ortelli logró dos victorias en Turismo Carretera en el autódromo "Ciudad de Rafaela". La primera de ellas, el 24 de agosto de 2003, a un promedio de 205,487 Km/h y la segunda, el 12 de junio de 2005, a un promedio de 201,579 Km/h, ambas con Chevy.En ninguna de esas dos temporadas, Ortelli pudo ser campeón en el TC.