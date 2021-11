Árbitros en la reanudación

Leandro Rey Hilfer será el árbitro del encuentro entre Boca Juniors y Sarmiento de Junín, programado para el sábado a las 19.15, mientras que Fernando Rapallini dirigirá el encuentro que disputarán un día más tarde Platense y el líder, River, a las 21.15, por la 21ra fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

La comisión arbitral en el predio de la AFA en Ezeiza realizó el sorteo de los árbitros. La programación completa para el fin de semana es la siguiente: Jueves 18: 17.00 Unión vs. Defensa y Justicia (TNT Sports), Silvio Trucco; 19.15 Patronato – Lanús (FOX Sports Premium), Jorge Baliño; 21.30 Banfield – Aldosivi (TNT Sports), Fernando Espinoza.

Viernes 19: a las 17 Estudiantes de La Plata vs. Huracán (TNT Sports), Germán Delfino; 19.15 San Lorenzo vs. Gimnasia LP (FOX Sports Premium), Néstor Pitana; 21.30 Talleres vs. Vélez Sarsfield (TNT Sports), Facundo Tello Figueroa; 21.30 Argentinos Juniors vs. Godoy Cruz (FOX Sports Premium), Pablo Echavarría.

Sábado 20: a las 17 Rosario Central vs. Atlético Tucumán (TNT Sports), Nicolás Lamolina; 19.15 Boca Juniors vs. Sarmiento (TNT Sports), Leandro Rey Hilfer; 21.30 Central Córdoba vs. Independiente (FOX Sports Premium), Fernando Echenique.

Domingo 21: a las 17 Arsenal vs. Newell's (FOX Sports Premium), Andrés Merlos; 19.15 Racing – Colón (TNT Sports), Diego Abal; 21.30 Platense – River (FOX Sports Premium), Fernando Rapallini.