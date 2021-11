Argentina empató y se clasificó a Qatar

La Selección argentina no pudo anoche quedarse con el invicto de Brasil, al empatar 0-0 en un deslucido clásico sudamericano por la decimocuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, disputado en San Juan. Si bien la victoria le daba la clasificación matemática directa tras el empate previo entre Colombia y Paraguay, luego el triunfo de Ecuador 2 a 0 ante Chile, en Santiago, le permitió al elenco de Lionel Scaloni sacar pasaje para Qatar 2022. Así, el equipo del rafaelino Gustavo Alfaro con los goles convertidos por Pervis Estupiñán a los 9' y Moisés Caicedo a los 93', dio un paso clave y permitió el festejo del vestuario argentino en la ciudad cuyana.

Al elenco nacional le costó encontrar los caminos para generar situaciones de peligro y ni siquiera el empuje de las 25 mil personas que llenaron el estadio "Bicentenario" pudieron generar esa rebeldía en las habituales individualidades del equipo albiceleste. El astro Lionel Messi, que reapareció como titular tras su puñado de minutos ante Uruguay -victoria 1-0-, estuvo bien contenido por Fabinho y recién en el cierre tuvo una ocasión clarísima que le contuvo el arquero Allison.

La Albiceleste en la próxima doble fecha enfrentará a Chile como visitante y a Colombia de local, entre el 27 de enero y el 1 de febrero de 2022. Argentina quedó con 29 unidades y Brasil -ya clasificado desde el jueves pasado- sigue como líder seis puntos por delante e invicto, mientras se espera la resolución de FIFA por el inconcluso clásico en San Pablo, suspendido por funcionarios de sanidad locales.

El encuentro en un abarrotado estadio San Juan del Bicentenario tuvo unos primeros 20 minutos con Brasil, líder invicto, mejor plantado en el campo de juego y con dos opciones peligrosas para abrir el marcador: Mateus Cunha probó desde atrás de mitad de cancha por encima de Emiliano Martínez y después Vinicius Junior dilapidó un mano a mano muy claro.

Después que el defensor Nicolás Otamendi zafó de la expulsión por un codazo que el árbitro uruguayo Andrés Cunha no fue llamado por el VAR, los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron su mejor opción con un derechazo con rosca de Rodrigo De Paul, que el arquero Allison rechazó con lo justo.

En el complemento, el juego se trabó mucho más en el mediocampo y las lesiones complicaron a la Argentina. Casi no hubo remates al arco salvo al final, cuando Argentina pareció elegir quemar las naves. Por eso, con De Paul con un despliegue físico envidiable, fue de lo más destacable en la Argentina. Fred tuvo la más peligrosa para Brasil con una volea que dio en el travesaño.

Argentina cierra un año que seguramente será inolvidable por haber vuelto a levantar un título a nivel mayor después de 28 años, clasificado, y con 27 partidos invicto bajo el mando de Scaloni, quedando a cuatro del récord de Alfio Basile.



ARGENTINA 0 - BRASIL 0

Estadio: San Juan del Bicentenario. Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero (55' Germán Pezzella), Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes (46' Lisandro Martinez), Giovani Lo Celso (86' N. Dominguez); Lionel Messi, Ángel Di María (73' Julián Alvarez) y Lautaro Martínez (46' Joaquín Correa). DT: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Eder Militao, Alex Sandro; Fabinho, Fred, Lucas Paquetá (78' Gerson); Raphinha (68' Antony), Matheus Cunha (85' Gabriel Jesús) y Vinicius Junior. DT: Tite.

No hubo goles.