Dos detenidos por intento de robo de una bicicleta

Un mensaje a través del sistema de prevención ciudadana Ojos en Alerta que gestiona la Municipalidad de Rafaela permitió que personal de la Guardia Urbana Rafaelina llegue rápidamente hasta calle Francia al 500 donde se registraba un intento de robo de una bicicleta.Los agentes de la GUR, durante el traslado hasta el lugar, dieron aviso a pares de la Policía provincial, y al arribar los servidores municipales visualizaron a dos sujetos intentado cortar un material de sujeción, colocado en resguardo de la comisión de un delito.En dicho escenario se ubicó a Pablo V., de 25 años de edad, y a Braian V., de similar edad, quienes finalmente resultaron arrestados.El programa Ojos en Alerta, para el cual el Municipio desarrolla una amplia agenda de capacitación a la ciudadanía para que conozca su funcionamiento, ya cuenta con más de 1.500 "socios" que con un mensaje pueden avisar sobre un delito en curso o incluso cuando detectan personas con actitud sospechosa. Es decir, la propia ciudadanía participa de la prevención de delitos, violencia de género, siniestros viales u otras emergencias, alertando al personal de seguridad local desde su celular. Comenzó en 2016 en la localidad bonaerense de San Miguel, donde se logró que delitos como robo de automotores y motos o asesinatos bajaran entre un 50 y un 70%. Allí, el 50% de los adultos tiene Ojos en Alerta en el Celular y el 90% de los mensajes que envían son para ayudar a alguien que no conocen.En Rafaela, el Centro de Monitoreo donde se reciben los mensajes comienza ver los frutos de esta iniciativa, que permitió en este caso evitar el robo de una bicicleta y la detención de dos personas.SECUESTRAN MOTO PORALTERACIÓN NUMÉRICAPoco después de la hora 18 de ayer, en la esquina de las calles Brasil e Italia uniformados de la Unidad Regional V de Policía detuvieron la marcha de una motocicleta en la que transitaba Rodrigo Alberto A., de 20 años de edad y domicilio en la calle Carrero Podio.Al solicitarse la documentación del rodado, exhibió su DNI y una cédula de identificación de la moto, que no coincidía con sus datos. El número del motor no era el que figuraba en la cédula, por lo que se concretó el secuestro del vehículo, en tanto se trasladó hasta la Seccional 13ª a quien lo conducía, a los fines que determina la ley.HALLAN MOTO ROBADAPersonal de la Unidad Regional V de Policía en inmediaciones de la calle Padre Corti -a unos 150 metros al Norte en zona descampada- observó ayer por la tarde una motocicleta Honda Wave en estado de abandono.Posteriormente se conoció que había sido sustraída durante la mañana de ayer desde una vivienda sita en la calle General Paz al 900, resultando víctima un hombre. Consecuentemente, se produjo el secuestro y se dio continuidad a una investigación al efecto.LO BUSCABAN PORPROSTITUCIÓNDurante la madrugada de ayer, agentes de la Policía de Acción Táctica que laboran en la ciudad, en la esquina de Lavalle y Brasil ubicaron a Walter Z., de 35 años de edad y residencia en la calle Lavalle. Circulaba sin contar con el DNI, y al efectuarse una consulta se comprobó que estaban vigentes dos pedidos de capturaDe acuerdo a la fuente en que se abrevó, uno tuvo que ver con un caso de prostitución de menores y privación ilegítima de la libertad, y el restante por desobediencia, a requerimiento de la Seccional 15ª.EN SANTA FEUn hombre de 43 años de edad fue detenido ayer en la ciudad de Santa Fe, gracias a la colaboración de vecinos con ayuda de efectivos policiales de la Seccional 9ª y de la Brigada de Explosivos. La captura correspondió a un grupo de ciudadanos, que llamaron a la Policía luego de que descartó una navaja que fue secuestrada, y tras la detención fue llevado hasta una unidad de orden público.Así las cosas, se conoció que una mujer -su expareja- se hallaba retenida ilegalmente desde tres días antes, sin poder contactarse con sus allegados. La citada logró pedir ayuda cuando salió a buscar dinero en un cajero automático, instancia que le permitió pedir ayuda a un vecino.Además, los uniformados constataron que el arrestado contaba con un pedido de captura por abuso de arma, lesiones graves e incumplimiento al mandato judicial, y ahora se agrega otra actuación por privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas calificadas.