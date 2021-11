Perotti envió proyecto para que no sea excarcelable la portación ilegal de armas

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, envió a la Legislatura un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal con el objetivo de que la portación de armas de fuego sea causal de prisión preventiva. El fin de semana último, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna había anticipado que "es muy importante que nos unamos todos los sectores políticos en un ámbito de discusión como es la Legislatura para modificar el Código Procesal Penal y brindarle herramientas a los jueces y poner fin a esta violencia".

"Con el aval del gobernador Omar Perotti, estamos trabajando en este proyecto de ley con el fin de sumar nuevas acciones a las que venimos ejecutando a diario para combatir el delito y la violencia, que sucede desde 2012 con niveles muy altos", agregó el funcionario. "Estamos incorporando nuevos móviles policiales, reforzando los controles, vamos a sumar 900 nuevos efectivos a fin de año y mayor tecnología para trabajar en conjunto con el MPA en la investigación y en la seguridad preventiva, pero creemos que necesitamos un cambio radical en las imputaciones y el proceso judicial", puntualizó el ministro el sábado último.

Por su parte, el gobernador Perotti expresó ayer en Rosario durante una actividad que compartió con el intendente de esa ciudad, Pablo Javkin, que "tomaremos acciones que tienen que ver con las balaceras, tenemos un proyecto de ley para promover modificaciones legales, la persona que esté transitando con un arma de fuego sin autorización, no podrá quedar en libertad, se delito no puede ser excarcelable".

"Quien va armado y no tiene autorización, es porque está en acción de robo o está listo para un enfrentamiento entre bandas o para participar en una balacera. Queremos que la modificación de ese marco legal nos permita tener una acción fuerte de prevención en resguardo de la población. Hoy mismo va a ingresar el proyecto a la Legislatura" sostuvo poco antes del mediodía de ayer cuando participaba de la inauguración de un tramo de la avenida Calasanz en Rosario.

En este marco, hoy a partir de las 9:00 en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno, el secretario de Justicia de la Provincia, Gabriel Somaglia se referirá al proyecto ingresado en la Cámara de Diputados mediante el cual se impulsa una modificación al Código Procesal Penal para que el delito de portación ilegal de armas no se excarcelable.



El mensaje que ahora deberá ser evaluado en Diputados señala en su tramo inicial: "Con esta iniciativa del Poder Ejecutivo, a través de la modificación del Código Procesal Penal pretende modificar la dimensión procesal de la prisión preventiva -donde la provincia tiene competencia en virtud del reparto federal de atribuciones que realiza la Constitución Nacional-, procurando que aquellos delitos que se realicen con la utilización de armas de fuego sean susceptibles de prisión preventiva, independientemente de la cuantificación en abstracto que se pueda hacer de la pena que corresponda al caso en el momento de dictarse sentencia definitiva".

"El proyecto no desconoce el principio básico constitucional de presunción de inocencia del imputado durante la sustanciación del proceso sino que, en virtud de las atribuciones que tiene el legislador, busca limitar el principio razonablemente cuando los delitos importen una lesión mayor al ordenamiento jurídico en virtud de los medios que se emplean para realizarse" subraya en el marco de un debate que genera alta sensibilidad social.

Al respecto, los artículos que se propone modificar serían el 219 y el 220. El primero refiere a las medidas cautelares no privativas de la libertad mientras que el segundo alude a la procedencia de la prisión preventiva.

En septiembre del año pasado, el diputado provincial Oscar Martínez (100% Santafesino) ya había propuesto discutir el tema a partir de un proyecto que presentó para modificar el artículo 221 que refiere a la peligrosidad procesal. Sin embargo, la iniciativa nunca tuvo dictámenes de las comisiones pese a que en las últimas semanas el legislador atrás pidió -sin éxito- el tratamiento preferencial según publicó El Litoral.

El mensaje enviado a Legislatura agrega legislación comparada de otras provincias argentinas e incluso de países europeos para afirmar que "en todos los casos la facultad de elegir por un mecanismo u otro es del legislador provincial que se encuentra constitucionalmente facultado para hacerlo". En los considerandos agrega que "la norma propuesta es constitucionalmente posible en virtud de encontrarse dentro del marco epistemológico donde el legislador puede decidir con validez. Pero también es constitucionalmente posible en virtud de no eliminar el principio de libertad sino que se limita razonablemente en virtud de un fin constitucionalmente válido como es el de 'afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad' y, su razonabilidad consiste en limitar el principio a una especie concreta de modalidad de perpetración de delitos que, por su gravedad, asiduidad y violencia hacia las personas queda palmariamente justificado".

La modificación sugerida por el Poder Ejecutivo se centra en agregar un párrafo final al artículo 219 sobre medidas cautelares no privativas de la libertad. La redacción de ese inciso quedaría de la siguiente manera: "Sin perjuicio de lo establecido previamente, no procederán las medidas cautelares no privativas de la libertad cuando el hecho haya sido cometido con arma de fuego y en caso de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, si el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento. Siempre y cuando existan elementos de convicción suficientes para sostener su probable autoría o participación punible en el hecho".