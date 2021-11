Guanyu Zhou, el primer chino que correrá en F-1

Zhou Guanyu fue anunciado ayer como el primer piloto chino en conseguir una plaza fija en un equipo de Fórmula 1, tras ser fichado por Alfa Romeo para la temporada 2022, reemplazando al italiano Antonio Giovinazzi.El propio Guanyu, de 22 años, confirmó el acuerdo en su cuenta de Twitter, en la que aseguró que se trata de "un sueño de la infancia que se hace realidad".El joven piloto reconoció: "Ahora mismo me pasan muchas emociones por la cabeza, estoy muy agradecido por esta oportunidad. Gracias a todos los que creyeron en mí y me apoyaron en este viaje".Zhou será el compañero del finlandés Valtteri Bottas, quien se desvinculó del equipo Mercedes.El chino, oriundo de la ciudad de Shanghái, actualmente compite en la F2, ubicándose segundo en el campeonato a falta de dos carreras, integrando el equipo UNI-Virtuosi."Ser el primer piloto chino de la Fórmula 1 es un hito para la historia del automovilismo en China. Sé que habrá muchas esperanzas puestas en mí y lo tomaré como una motivación para mejorar y conseguir más cosas", indicó Shou.Pocas modificaciones presentarán las formaciones de los equipos que estarán compitiendo en la próxima temporada en la Fórmula 1.A pesar que todavía restan disputarse tres Grandes Premios del actual certamen, ya se definieron los nombres de los integrantes de cada una de las escuderías.Entre los que no seguirán, el piloto de mayor notoriedad es el finlandés Kimi Räikkönen, que fue campeón mundial en 2007 con la casa italiana Ferrari.Tampoco continuará el italiano Antonio Giovinazzi, quien fue su compañero este año en Alfa Romeo, que incorporó a sus filas al chino Shou Guanyu, para formar binomio nada menos que con Valtteri Bottas, quien a su vez deja su lugar en Mercedes para que se sume el británico George Russell.El inglés será reemplazado en Williams por uno que regresa, el tailandés Alex Albon, que compartirá garage con el canadiense Nicholas Latifi.En definitiva, así quedó ordenada la grilla para 2022:Lewis Hamilton y George Russell.Max Verstappenc y Sergio Pérez.Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr.Lando Norris y Daniel Ricciardo.Sebastian Vettel y Lance Stroll.Fernando Alonso y Esteban Ocon.Pierre Gasly y Yuki Tsunoda.Valtteri Bottas y Guanyu Shoy.Nikita Mazepin y Mick Schumacher.Nicholas Latifi y Alex Albon.