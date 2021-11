Brenda Vimo anticipó que buscará darle despacho al proyecto sobre agrotóxicos

Este martes por la mañana, dejando ya atrás las elecciones generales, el Concejo Municipal inició la semana de trabajo y puso el pie en el acelerador para poder -de cara a las tres sesiones ordinarias que le quedan a este 2021-, poder dar despacho a Ordenanzas importantes y que están pendientes.

En el encuentro de ayer, se conversaron varios temas y se dio lectura a la nota enviada por vecinos de los barrios Brigadier López, Villa Los Álamos y Villa Aero Club con respecto al espacio público. También, trataron la nota enviada por los barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club vinculada a la unificación de los mismos, donde no hubo definición.

En tanto, la concejal Brenda Vimo, anticipó que pretende darle despacho al proyecto de Ordenanza sobre fitosanitarios, donde invitó al resto de los bloques a una nueva reunión para acordar algunos aspectos y lograr la posibilidad de que el proyecto llegue al recinto consensuado. Cabe recordar, que de no tratarse en los próximos días, el 26 de noviembre estaría perdiendo estado parlamentario.

La prisa y la posibilidad de que esto suceda, lleva tal vez a poner en primer plano una discusión que genera posiciones muy distantes y en donde es difícil de la noche a la mañana poder equilibrar, con lo cual se requiere de un debate serio y no condicionado por ciertas cuestiones. Hoy, existen dos proyectos: el del oficialismo y el de Lisandro Mársico. Además, el bloque de concejales de Cambiemos, estaría presentado una iniciativa propia. Por ahora, todo hace suponer que el actual Concejo votaría la nueva Ordenanza sobre fitosanitarios.

En tanto, el proyecto del nuevo Código Urbano y la Ordenanza Tributaria 2022, deben recibir despacho cuanto antes para poder votarlas, con lo cual habrá que ver lo que suceda en los próximos días. Respecto al primero, este miércoles el Concejo se reunirá a las 9, con el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino y su equipo técnico.

Posteriormente, a las 11, los concejales recibirán a presidentes de las comisiones vecinales de los barrios 17 de Octubre, Pizzurno, Brigadier López y La Cañada, para tratar el proyecto de la obra de cloacas que está prevista para ese sector.



DOS DESPACHOS

Este martes en comisión, los concejales dieron despacho al proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, referido al pedido de autorización para la ejecución de la obra de “Expansión de la red de desagües cloacales en los Barrios Brigadier López, 17 de Octubre, Pizzurno y La Cañada. También, recibió despacho, el proyecto de Ordenanza presentado por Lisandro Mársico, sobre instituir el “Día de las Enfermedades poco frecuentes”.