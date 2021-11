Dianela Michlig es la primera mujer electa para gobernar la población

CERES (Por José Luis Gorosito). - Después de 18 años la UCR recupera la Comuna y por sobre todo es la primera mujer que gobierna la Comuna.

Otro dato no menor su tatara abuelo, su abuelo y padre fueron Ptes. Comunales de Ambrosetti.

Dianela Michlig, a sus 32 años, se convirtió este último domingo en la primera mujer electa para gobernar -a partir del 10 de diciembre- la localidad de Ambrosetti, departamento San Cristóbal, luego de 130 años desde su fundación.

No hay dudas, que la futura mandataria comunal desde el vientre de su mamá, Mariela Viano, respira política. Basta con decir que, en línea sucesoria, su tatarabuelo, su bisabuelo, el abuelo y su padre fueron presidentes comunales de Ambrosetti y principales precursores del desarrollo comarcal, teniendo como unos de los grandes hitos la pavimentación de la ruta RP N° 77-s (desde la RP 39 hasta Ambrosetti) en el año 2019. Un anhelo de más de 50 años que se concretó en la gestión del Frente Progresista, durante las gobernaciones de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, ante las permanentes gestiones de su padre en calidad de Senador departamental. “Ese día quedó grabado para siempre en la memoria de nuestro pueblo” recordó la dirigente.



Tradición familiar



Finalmente, Dianela será la que tomé la posta en la familia Michlig para continuar con la tradición familiar de “trabajar para el progreso del pueblo y la mejor calidad de vida de todos los ambrosettinos”.

“Me da mucha tranquilidad el hecho de tener el incondicional apoyo de toda mi familia, de mis padres, de mi hermana María Celeste y su familia; de mis hermanos Juan José y Gastón Felipe, también de todo el equipo de trabajo y de amigos; y principalmente de mi pareja Giuliano con quien tenemos a nuestro hijito Salvador, lo cual me llena de felicidad, porque esa organización y contención familiar es muy importante para mí y me alienta más aún a encarar a todo vapor la nueva etapa pública”, comentó.



“Gobernar para todos por igual”



El domingo por la tardecita a medida que se terminaban de escrutar las mesas electorales y se iba marcando una tendencia firme que le daba el triunfo al Frente Progresista, la ansiedad no paraba de crecer. Sin embargo, Dianela junto a todo el grupo que se concentró en su propia casa, prefirieron aguardar el resultado definitivo y festejar puertas adentro.

“Con las emociones a flor de piel esperamos hasta último momento para dar a conocer el triunfo, cuando tuvimos la certeza de la última mesa recién lo confirmamos, pero ni siquiera hicimos un festejo público, por respeto a los vecinos que votaron por otra opción”, contó.



Priorizar la Unión y el Progreso



Al momento de los agradecimientos Dianela también destacó el apoyo del Diputado Marcelo González, de los intendentes Alejandra Dupouy, Romina López, Horacio Rigo y Hugo Boscarol, de los presidentes comunales y concejales, como a todos los referentes provinciales y nacionales que forman parte del espacio NEO-UCR- Evolución, siendo que muchos de ellos tuvieron la gentileza de llegarse a nuestro pueblo para brindar un respaldo explícito y ponerse a disposición de todos los ambrosettinos. No es poca cosa recibir el apoyo de Carolina Losada y Dionisio Scarpin que serán Senadores Nacionales, de Mario Barletta, Vicky Tejeda, Gabriel Chumpitaz, que serán Diputados Nacionales, o como referentes de la talla de Martín Lousteau, de Maxi Pullaro, Carlos Fascendini, José Corral, Carolina Piedrabuena y tantos otros, a quienes agradezco infinitamente”.

También la Presidente Comunal electa agradeció a los dos adversarios con quienes compitió en estas elecciones. “A mí en la elección anterior me tocó perder, pero seguí acompañando a la actual gestión desde la minoría, siempre propositivamente. No tengan dudas que voy a gobernar para todos los vecinos por igual, con la convicción de querer el progreso del pueblo y la mejor calidad de vida de todos, en base al diálogo, la paz y el entendimiento con los demás sectores”.



“Nos pondremos a trabajar de inmediato”



Respecto a lo que será la próxima gestión comunal se observa que Dianela Michlig estará acompañada por un calificado grupo de trabajo, predominantemente joven, quienes en su mayoría vienen planificando proyectos y participando desde hace mucho tiempo en actividades institucionales. En la lista aparecen Martín Nicolau, Betina Nieto, Adrián Bolatti, Yamila Vargas, Javier Almaraz, Fabian Spessot, Gisela Brest, Jorge Sosa, Jaime Zabala, María Velázquez y Adriel Nieto.

“Tenemos una plataforma de gobierno que hace mucho tiempo que la venimos trabajando y puliendo, que apunta a un Plan Estratégico para los próximos 20 años, que entendemos deben ser políticas de Estado y no solo propuestas de campaña. Por eso en todo lo que podamos ir adelantando de aquí al 10 de diciembre lo iremos hablando con las actuales autoridades para ir ganando tiempo” indicó.

Creemos que, si bien es la primera vez que voy a estar al frente de la Comuna, tenemos un muy lindo grupo, con un camino suficientemente recorrido, con mucho contacto con los vecinos y las instituciones, por lo cual me siento tranquila en ese sentido. Mi papá asumió como presidente comunal a los 22 años y dejó un sello que al día de hoy hasta los propios referentes de otros partidos lo valoran, así que intentaré seguir ese camino, con el privilegio de nutrirme de todas sus enseñanzas y consejos” aseveró.